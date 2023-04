La edad no perdona, y el fútbol tampoco. Eso es lo que le ha ocurrido a Mikel Balenziaga, que este jueves ha anunciado que se retirará cuando acabe la presente temporada poniendo fin a 12 años vistiendo como futbolista del Athletic Club y 15 jugando al fútbol profesional.

El lateral izquierdo así lo ha comunicado en la sala de prensa o en San Mamés, donde ha querido agradecer al club, a sus compañeros y a su familia, el trato y el cariño durante sus años como defensa del conjunto bilbaíno. "El Athletic me ha educado, me ha formado como persona. Estoy tan agradecido que no sé cómo expresarlo. Han sido 12 años de mi vida que los voy a llevar siempre en mi corazón", ha expresado el de Zumarraga.

Balenziaga pondrá fin a su carrera en el Athletic al acabar la temporada.



12 temporadas y 321 partidos después, el lateral anuncia de la mano del Club que "ha llegado el momento de echarse a un lado". #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) 20 de abril de 2023

Eso sí, al '24' rojiblanco le hubiese gustado ganar la Copa del Rey esta temporada, sin embargo, su equipo cayó frente a Osasuna en semifinales. "Me hubiera gustado conseguir la Copa con el Athletic, pero estoy tranquilo porque en los años que me quedan por delante espero ver al Athletic levantar esa copa", ha manifestado.

Honestidad y poco protagonismo

"He perdido protagonismo en el campo y es importante para un jugador que vea que es el momento de dar un paso a un lado. He querido ser honesto conmigo mismo y con el club, esa es la razón por la que he tomado esta decisión de cerrar mi etapa como jugador del Athletic", ha revelado Balenziaga sobre el porqué de su retirada a final de curso.

Además, el lateral de 35 años ha incidido que desde que llegó a Lezama vio "que se respiraba un aire diferente y era único" y que le "parecía característico lo que se sentía y vivía en la calle, todo era Athletic".

Por último, el defensor ha agradecido el apoyo a su mujer y a su familia, además de recalcar que "no es una despedida" porque aún no ha terminado la temporada. "No es una despedida porque soy consciente de lo que me queda en el Athletic en este mes y medio. Voy a seguir con el mismo compromiso y responsabilidad. Voy a dar guerra como lo he dado en estos 12 años en el mes y medio que meda. El objetivo de entrar en Europa está muy presente y soy muy optimista con conseguirlo", ha concluido.