Jordi Alba tiene claro su futuro. El lateral, que ha perdido protagonismo debido a la explosión de Alex Balde, no se plantea abandonar el Camp Nou la temporada que viene, tal y como él ha reconocido en declaraciones en The Athletics.

El defensor aún cree que puede "dar mucho más" cuando juega y también fuera del terreno de juego. "No he pensado en otra cosa que no sea seguir jugando aquí en el Barça y seguir ganando trofeos. Todavía puedo dar mucho más cuando estoy jugando. Cuando no estoy en el césped, puedo ayudar a mis compañeros. Y eso es importante. Siempre quiero ganarlo todo, y esa es mi mentalidad siempre que empiezo una nueva temporada en el club. Y así será el año que viene", ha recalcado el zaguero.

Relación con Balde y Xavi

"Intento ayudar a Balde en todo lo que puedo, darle conceptos, ya que juega en mi posición", ha manifestado Alba afirmando también que con Xavi Hernández "hay una buena relación y que quiere un equipo que presione alto, que tenga la mayor cantidad de balón posible". "Creo que está haciendo un buen trabajo", ha destacado el de L'Hospitalet.

La realidad es que la figura del lateral catalán en el Barça está en entredicho por el alto salario que cobra y la difícil situación económica de la que dispone el club blaugrana, por ello, es por eso que en la entidad están dispuestos a escuchar ofertas por el jugador. Algo que, como ha dejado claro, el futbolista no contempla.