Quique Sánchez Flores, destituido este jueves como entrenador del Getafe CF, reconoció este viernes "no haberse llevado" con su director deportivo (Rubén Reyes) y con su director general (Ramón Planes), que fue "todo muy incómodo desde el principio" y que se jugó "la salud" por intentar reflotar a un equipo con el que empezó mal la temporada.

El ex técnico azulón, en los micrófonos de la Cadena Cope, hizo pública su relación con dos cargos importantes de los despachos del Getafe y desveló no haberse sentido cómodo trabajando con Planes y Reyes, que será su sustituto en el banquillo como mínimo en los dos próximos encuentros.

"No nos hemos llevado (con Reyes y Planes). Es la realidad. Tengo la sensación de que venían con las cartas echadas. Habíamos vivido diez meses con la plantilla. Presenté un informe de lo vivido después de la temporada. Se lo di al presidente. A los directores deportivos se les adjuntó el informe con el conocimiento de la plantilla. La confección era lo más importante. Cuando construyes eliges ser feliz o pasarlo mal. Fue una lista de los directores deportivos cuando tenía una lista diferente", explicó.

Además, recordó que en una de las primeras entrevistas con la dirección deportiva durante la pretemporada tras los primeros fichajes del club, recibió la comunicación de un objetivo poco realista como acabar en puestos europeos.

"Eso me lo comentaron. 'Esto pinta a Europa', me dijeron. 'Eso me lo puedes decir a mí, pero no fuera', contesté. Podían generar una expectativa que podía ir en contra. Había que generar un ámbito de humildad. No se me hizo caso", declaró.

"Hay un mensaje muy contradictorio. Se comunica de otra forma. Ahora hay mucha más opinión que información. Los clubes te llaman la atención con las redes sociales. Ha habido algo que se ha filtrado y se ha manejado eso en el ambiente y se creyó que el equipo podría competir en Europa. Me habría encantado lo de Europa, pero llevo años y creo que nuestro objetivo era otro", aseguró.

"La sensación que yo tengo, particular, muy particular, es que no se quiso hacer un suma y sigue del proyecto anterior y ha sido todo muy incómodo desde el principio", agregó.

Atmósfera complicada

También comparó sus sensaciones en el club respecto a sus anteriores etapas en el Getafe y señaló que hasta el año pasado la entidad azulona era "sencilla" y con "poco poder jerárquico".

"Ha habido siempre directores deportivos muy humildes. Era muy sencillo y este año he coincidido con gente del club con una atmósfera difícil de gobernar. Muy difícil. No jugamos en una competición en la que nos podamos permitir pegarnos tiros en un pie", manifestó.

También habló sobre su presidente, Ángel Torres, y reconoció que gracias al máximo mandatario azulón aguantó más tiempo en el cargo.

"Con Ángel tengo una relación excelente. Me llevo bien con él y creo que, si hemos estado más tiempo, ha sido gracias a él. Conoce nuestra trayectoria deportiva, la ha respetado, sabe que empezó con él, sabe que toda esa incertidumbre de que éramos capaces la ha tenido hasta que el vértigo paraliza y ve lo que ve, hace sólo lecturas negativas y ha tomado la decisión sabiendo que somos buenos entrenadores, que tengo un gran cuerpo técnico y que es la decisión correcta".

Preguntado por si quiere seguir entrenando, indicó que ahora se echará "a un lado" para soportar un luto que durará "relativamente poco" porque quiere seguir trabajando desde un banquillo.

"En este proyecto me he entregado muchísimo. Me he jugado mi salud. Por momentos, situaciones que no son necesarias llegar hasta ahí por la profesión. La exigencia enorme, me ha llevado al límite. Ahora conviene echarse a un lado, seguir con el fútbol y seguir aprendiendo", comentó.

Por último, dejó claro que el ambiente en el vestuario con sus jugadores fue muy bueno hasta el final: "Es espectacular. Es un vestuario muy unido. La semana pasada, a propuesta de los jugadores estábamos haciendo un asado. Incluso los jugadores y nosotros lanzamos un plan de recompensa si conseguíamos entre seis y nueve puntos en los próximos partidos".