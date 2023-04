Antonio Raíllo va camino de ser un icono en el RCD Mallorca. El defensa central, que llegó al club bermellón en la temporada 2016/17, ha renovado con la entidad por dos temporadas más respecto a su contrato actual, por lo que seguirá en el equipo balear hasta el año 2026.

Su renovación ya estaba pactada desde hace meses y solo faltaba completar algunos flecos y hacer oficial el acuerdo, que permitirá al jugador encadenar diez años seguidos jugando en el equipo de Palma. "Hoy en día en el fútbol es muy difícil que un jugador esté tantos años en un club. Es muy difícil porque la gente no tiene ese sentimiento de pertenencia, como se suele decir. Y la verdad que para mí es un orgullo, no solo por llevar tantos partidos, sino por la forma en la que los llevo. Siempre lo he dado todo, lo mejor que tenía dentro de mí", ha recalcado el defensa.

Tendrá una calle a su nombre

Además, tal es el impacto de Raíllo en Mallorca que tendrá una calle en su nombre. Un reconocimiento más para un jugador que, si todo va como hasta ahora, se colará en el top-10 de jugadores con más partidos en la historia del equipo bermellón.

Su rendimiento, temporada a temporada, sigue siendo notable y tanto el club como él tenían claro que lo mejor para ambas parte era renovar. "Siento felicidad. Es una decisión que toma tanto el club como yo. Al final los dos queremos estar aquí y los dos vamos de la mano en ese aspecto", ha concluido el defensor.