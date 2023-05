Thierry Henry, exjugador del FC Barcelona entre otros equipos, quiso mostrar su opinión sobre la situación que se está viviendo en el PSG con la sanción a Messi durante la retransmisión del partido entre los parisinos y el Troyes de la última jornada que dio a través de Amazon.

El campeón del mundo con Francia en 1998 admitió que aunque el argentino no debe faltar a ningún entrenamiento, el club de la capital de Francia podría haber decidido suspender al '30' tras su decisión de no renovar. "Nadie puede faltar a una práctica. Pero son siempre los mismos problemas en el PSG. Ahí está Messi. Quizás porque no se va a quedar, ¿les afectó un poco en su orgullo? En el PSG pasaron cosas mucho más graves. Messi, en cambio lo pagó caro. ¿Tenía razón? No, no te pierdes un entrenamiento...", recalcó el galo.

El toque de atención que le dio Xavi

"¿Cuáles son las reglas en el PSG? Por lo general, son los mayores los que te dan las normas cuando llegas al club. Cuando yo llegué al Arsenal, era imposible hacer lo que quería hacer. Te multaban si alguna vez te excedías un poco en tu función", expresó el mítico '14' del Arsenal.

El exdelantero francés habló de lo importante que es la jerarquía en un vestuario y recordó cómo, cuando llegó al Barça, Xavi Hernández le dejó claro cómo funcionaban las cosas allí. "Cuando llegué al Barça, me reía con el 'Més que un club'. Xavi me devolvió al buen camino, me dijo 'aquí no has ganado nada. Cuando hayas ganado, podrás hablar'", desveló.