La polémica entre el PSG y Messi, tras el viaje a Arabia Saudí del argentino, su suspensión de dos semanas y su última disculpa en redes sociales, sigue en boca de todos. El último en opinar sobre el 'incidente' entre club y jugador ha sido Carlos Tévez, amigo y excompañero de Leo en la selección argentina.

El 'Apache' ha defendido al '30' del equipo francés en una entrevista que ha concedido a TyC Sports, afirmando que club parisino "no cuidó a Messi desde el primer momento en el que llegó" y que, con sus disculpas por su viaje a Arabia se ha demostrado como "Messi pone al club por delante de todo". " (Si yo fuera Messi) Ustedes son los que me tienen que pedir disculpas a mi, pero Messi pone al club por delante de todo. En ese sentido hay que quitarse el sombrero", ha opinado el exjugador argentino.

Tévez: "Si me dijeran que tuviese que disculparme..."

Además, Tévez ha profundizado aún más en el tema y ha explicado que él habría reaccionado muy diferente a como lo ha hecho el siete veces Balón de Oro respecto a la sanción que le ha impuesto el PSG.

"Si me dijeran a mí, siendo campeón del mundo, que tenía que disculparme por viajar cuanto tenía un día libre, me volvía a Rosario y me quedaba allí tomando mate", ha apostillado el ex del Manchester City.