Los gritos racistas que sufrió Vinicius en Mestalla, por desgracia, no son el primer caso de racismo en los estadios españoles. Uno de los episodios más lamentables que se recuerdan es el de Wilfred Agbonavbare, portero nigeriano del Rayo Vallecano. El 9 de mayo de 1993 dio un recital de paradas en el Santiago Bernabéu y la consecuencia de ello fue recibir gravísimos insultos.

Las cámaras recogieron numerosos gritos desde la grada que procedían incluso de niños. Y un amplio sector de la grada le dedicó el bochornoso cántico "negro, cabrón, recoge el algodón". Incluso después del partido un buen número de madridistas se refirió a él con insultos racistas delante de los medios de comunicación. "La culpa ha sido del maldito negro de los cojones y del hijo de puta de Andújar Oliver", dijo un hombre de mediana edad, que recibió aplausos y vítores de otros aficionados, algunos muy jóvenes, tras el comentario. También se escucharon gritos de "Ku Klux Klan" y otro joven propuso acercarse el siguiente fin de semana a Vallecas para "machacarle".

El guardameta asumió la lacra del racismo como algo normalizado: "Es normal porque soy moreno, porque he parado como hoy y esperaba que la gente me chillase. Pero soy un futbolista y no pasa nada, estoy muy concentrado con mi partido. ¿La gente chillando? No pasa nada".

Por su parte, el jefe de seguridad del Santiago Bernabéu echó balones fuera: "Últimamente no tenemos ningún problema y lo llevamos bastante bien con esta serie de gente. Habría que erradicar alguna cosa pero ellos se portan bastante bien con nosotros". Los Ultras Sur no fueron expulsados del estadio blanco hasta veinte años después.