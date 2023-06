Ahora sí. La temporada ha llegado a su fin después de que el Manchester City se hiciera con la Champions League y confirmara, aún más, que ha sido el indiscutible dominador del fútbol europeo en estos últimos meses. Y con lo deportivo en un periodo de punto y aparte, llega el turno para los despachos, reuniones, negociaciones y fichajes.

Apunta a ser un mercado movido. Culebrones hay de sobra, por ejemplo el de Mbappé. Que volverá a ser noticia cada día después de las últimas informaciones que apuntan a que el francés no renovará con el PSG, por lo que el conjunto parisino podría abrirle la puerta este mismo verano para sacar algo de rédito económico.

Equipos como el Madrid (gran favorito), Liverpool, Chelsea o incluso City se frotan las manos. No el Barça, que tiene sus carreras particulares, pero desde luego ninguna es la de Kylian. Una de ellas, sin embargo, sí le enfrenta a un gigante como el reciente campeón de la Champions. Y es que todo apunta a que ambos clubes pelearán durante varias semanas por Ilkay Gundogan.

El alemán termina contrato. El City quiere renovarlo. Sobre todo Guardiola, que le ha implorado a su club que haga todo lo posible para retenerlo. Qué menos por un futbolista titular y clave en este City tricampeón. Gundogan parecía tener claro hace algunos meses que haría las maletas, siendo el Camp Nou su destino favorito. Las cosas ahora no están tan claras. El centrocampista no desveló nada sobre su futuro tras ganar la Champions y todo indica que todavía está deshojando la margarita. Lo que parece claro es que los pétalos solo contienen las opciones de Manchester City y Barça.

La opción a la que se agarra el Barça para 'fichar' a Gundogan

El Barça no puede competir en lo económico con Gundogan. Si entra en ese juego, el alemán vestirá de celeste casi con total seguridad. El arma del Barça es el de convencer al jugador de un cambio de aires, que fue el argumento que le llevó a pensarse su futuro por primera vez. Entre eso y el atractivo que supone jugar en el FC Barcelona, a pesar de que su momento deportivo actual no es el mismo que el que se vive en Mánchester, podrían impulsar al Barça a ganar estar carrera. Fácil no lo tiene, desde luego. Pero Laporta dará 'guerra'. Hay guerra Manchester City-Barça.