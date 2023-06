Gavi demostró su madurez en una entrevista concedida a Prensa Ibérica en Enschede (Países Bajos), donde España realizó la sesión de recuperación tras eliminar a Italia en la semifinal. Con un discurso tranquilo y bien articulado, a sus 18 años, habló claro y evidenció las ganas que tiene de triunfar con la Roja. Está ya sobradamente preparado para jugar final y responder antre los micrófonos.

Está a las puertas de disputar su segunda final de un torneo oficial con la seleción en solo dos años y muy joven, ¿cómo se siente?

Estoy deseando que llegue el momento de la final. Nunca me hubiera imaginado jugar con esta edad dos finales de la Nations League.

Puede ser su triplete personal de la temporada con la Supercopa de España, Liga y ahora la Nations...

Sobre todo lo valoro por la selección, los aficionados españoles se merecen un trofeo así y llevarse una gran alegría. Espero que podamos ganar el título por ellos.

Su currículum ya empezaría engrosarse de manera importante si el domingo derrotan a Croacia.

No estaría nada mal. De todos modos, también hay más trofeos que deseo ganar con el Barça y la selección. Ganar títulos me hace feliz y olajá lo consigamos.

"Nunca imaginé que podría jugar tantos partidos con España"

¿Se siente el jugador importante que realmente ya es en la selección española?

Estoy contento por la confianza que me han dado los dos místers. Luis Enrique me hizo debutar y con Luis De la Fuente, que está ahora, lo mismo. Me siento muy feliz y agradecido.

Ha jugado los 20 partidos posibles con España desde que debutó en la anterior Nations, el único futbolista que lo ha hecho, ¿cómo lo valora?

Nunca hubiera pensado que podía jugar tantos partidos con la selección absoluta. Haber disputado ya un Mundial, dos Nations Leagues... Cada día que lo pienso, me paro y digo: estoy feliz y agradecido.

"Le dije al míster que me gustaba jugar de media punta"

¿Qué le pareció que en algunos medios se comentara que Luis de la Fuente estaba cuestionado?

Tanto los jugadores como el staff estamos unidos. Vamos a una con el míster. Nos da mucha tranquilidad en los partidos. Estoy feliz por él de haber pasado a la final.

También se dijo que los jugadores dudaban del seleccionador...

Salen muchas cosas que no son verdad...es normal. Estamos a muerte con él y siempre lo demostraremos.

¿Cómo se siente en la posición de media punta en la que jugó ante Itaila?

Ya le dije al míster que esa posición me gustaba. Mi demarcación natural es jugar en el centro del campo con tres futbolistas, pero de media punta me gusta mucho. Se lo dije y le doy gracias por meterme ahí.

¿Cómo está el ambiente en el equipo?

Bien, somos una familia, estamos unidos y cada uno sabe lo que debe hacer. Todos somos muy buenos compañeros.

"Tanto los que jugamos como los que no lo hicieron estábamos felices"

Decía Luis Enrique que se ve cuando un vestuario es sano en el momento de celebrar los goles, ante Italia saltaron todos, ¿no hay mejor demostración que ésta?

Precisamente nos lo ha dicho el míster antes de entrenar. Todos, los que jugamos, como los que no lo hicieron y fueron suplentes, estaban a muerte con la selección y el equipo. Se vio que estábamos todos muy felices por la victoria.

¿Lo pasó muy mal en los últimos minutos cuando Italia buscaba el empate?

Cuando estoy en el campos, me siento bien, normal porque estoy jugando. En el banquillo es otra cosa, como le ocurre a todo el mundo. Lo paso igual de mal.

¿Recuerda cómo vivió el último título de España, la Eurocopa del 2012, cuando apenas tenía 8 años?

No tengo mucha memoria, pero sí destellos. Estaba en casa con la familia viendo y celebrando el título. En mi pueblo, Los Palacios y Villafranca siempre se va a un mismo sitio a celebrarl y fui con mi familia.

"A Jesús Navas le pedí un autógrafo de pequeño"

¿Ha bromeado mucho con Jesús Navas, que es de su mismo pueblo?

Está también Fabián, pero Jesús, por la trayectoria es la mayor leyenda de mi pueblo. Lo admiro mucho. Espero ganar algún día lo que pueda ganar.

¿Lo conocía antes de unirse a esta concentración?

De pequeño lo vi una vez y le pedí un autógrafo. Me acuerdo que estaba en un bar y me acerqué a él. Tengo muy buenos recuerdos.

¿Qué me dice de Croacia, el rival del domingo con Luka Modric a la cabeza?

Modric es un jugador top, todos lo sabemos. Espero que sea un partido competitivo, ellos compiten muy bien y tienen buen equipo. Están unidos y van todos a una. Corren mucho durante todo el partido mucho. Va a ser peleado y veremos lo que sale.

"Todos los jugadores dicen que soy un buen chico"

Croacia está unida, como ahora parece España, ¿qué pensó cuando se dijo que usted era causante de un mal ambiente en la anterior concentración?

No entendeí cuando dijeron eso. Todos los jugadores te pueden decir que soy muy buen chico en el vestuario. Me llevo miy bien con todos, no lo entendí. (en medio de la entrevista aparece Joselu y le hace una broma).

¿El tema Ceballos está finiquitado?

El míster nos habló claro, que lo pasaba en el campo quedaba en el campo, en la selección vamos todos a una y es lo que hacemos.