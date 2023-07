El juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid ha archivado esta mañana la denuncia que interpuso Álex Baena (Villarreal CF) contra Fede Valverde (Real Madrid) debido a una supuesta agresión en el párking del Santiago Bernabéu después del partido de La Liga del pasado 8 de abril que enfrentó a ambos equipos. El jugador del equipo castellonense declaró que Valverde le esperó en el aparcamiento y le propinó un puñetazo en la cara, dejándole así un hematoma en la cara.

Sin embargo, el juez ha determinado que las declaraciones de Baena no concuerdan con los vídeos de las cámaras de seguridad que proporcionó el Real Madrid, en las que se observa que con el centrocampista uruguayo no se encontraba Álvaro Odriozola, tal y como explicó el jugador 'groguet'. Asimismo, Valverde destacó en su testimonio que se había tratado de una "trifulca verbal" y no de una agresión hacia el jugador del Villarreal, quedando así la acusación archivada por vía penal.

La sanción puede continuar

El pasado mes de junio el juez Antiviolencia decidió estudiar el caso y propuso cinco partidos de sanción para el jugador madridista, de manera que se perdería los primeros partidos de la temporada 23/24 contra el Athletic, Almería, Celta, Getafe y Real Sociedad. No obstante, será el Comité de Competición quien decidirá cómo arrancará el uruguayo la temporada que comienza el próximo 13 de agosto.

Dos versiones contradictorias

El caso ha dado de que hablar y es que las declaraciones de ambos jugadores son diferentes. Por su parte, Fede Valverde afirmó que el 'groguet' se habría dirigido a él en el partido de la Copa del Rey con "llora ahora que tu hijo no va a nacer" y, por tanto, el día de la supuesta agresión, le esperó en el aparcamiento para pedirle explicaciones acerca de esas palabras.

Por otro lado, Baena realizó un comunicado en el que recalcó que se pusieron en su boca palabras que no había pronunciado, dejando claro que él no desearía el dolor de un familiar: "se aprovechó de una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes".

Ahora será el Comité de Competición, que ya le anuló la tarjeta roja a Vinicius en el partido contra el Valencia CF, el que decida si el jugador madridista se perderá los primeros cinco partidos o no. En el caso de no haber sanción, la denuncia del 'groguet' se quedaría en un acontecimiento más.