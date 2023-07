No consiguió ganar la Copa del Rey y ahora el C. A. Osasuna no jugará en la Conference League en la próxima temporada. A pesar de haber quedado séptimos en la clasificación de La Liga y contar con plaza para jugar en Europa, el Comité de Apelación ha decidido expulsar al equipo por los amaños de los partidos de la temporada 13/14 en el que estaban involucrados exdirigentes del Osasuna. "Los motivos por los que el Comité de Apelación ha decidido excluir a Osasuna serán trasladados a la entidad en los próximos días", así lo ha confirmado esta tarde el club navarro en un comunicado oficial.

COMUNICADO OFICIAL | El Comité de Apelación de la UEFA deja a Osasuna fuera de la Conference League 2023-2024. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) 4 de julio de 2023 "No han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la entidad el pasado viernes y han reafirmado el dictamen inicial de los inspectores del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA", destacan. Las alarmas del club saltaron el pasado mes de junio pero el Osasuna confiaba en poder jugar la Conference League. Con la sanción decisiva, el Athletic pasará a ser el equipo que dispute en Europa en la 2023/2024. La mala pata de los 'rojillos' Era la primera vez que los de Pamplona disputaban en la competición europea, pero la suerte no les acompañó y la UEFA condenó a la junta directiva por amaños en los partidos de la temporada 2013/2014. El Tribunal Supremo condenó a la directiva del club navarro en enero de 2023 por delitos de apropiación indebida, falsedad documental, delito contable y corrupción deportiva. Te puede interesar: 1 Osasuna se la devuelve al Villarreal con Jon García Así pues, en la sentencia se destacó que habían pagado 400.000 euros al Betis para que ganaran al Valladolid y 200.000 euros para que se dejasen ganar ante El Sadar. El entonces gerente del equipo declaró que fueron más los pagos que se hicieron: al Deportivo 150.000 euros y al Getafe 400.000 euros por dejarse ganar. Al finalizar la temporada y constatarse el Osasuna como séptimo en la clasificación de La Liga, la institución europea comenzó la investigación porque según el reglamento, cada vez que un equipo se clasifica para jugar en competiciones, se abre un proceso para comprobar si se cumple o no el punto de la normativa en el que indican que no pueden haber estado implicados directa o indirectamente en ninguna actividad para influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional.