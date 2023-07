Para Curro Galán, entrenador de porteros y analista del Shakhtar Donetsk esta temporada, en la que se han proclamado campeones de liga, esta Ucrania Sub-21 era uno de los favoritos a ganar la Eurocopa, junto con Inglaterra y España, a la que se enfrenta en semifinales (miércoles, 21:00 horas / La 1). "Hablamos de jugadores que se conocen desde hace mucho y que por las circunstancias que están viviendo más que un equipo son una familia. De hecho, entre ellos se llaman hermanos y así lo sienten", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, el técnico español.

"Lo que hemos vivido este último año en el Shakhtar y ellos con la selección es complicado de explicar con palabras. El último mes en Kiev ha sido muy difícil, las sirenas sonando a todas horas y los escudos antimisiles funcionando como no lo hacían desde el inicio de la guerra. Hablamos de chavales, que en algunos casos son padres. Sus hijos aún no han conocido a sus abuelos. Eso hace que salgan al campo de otra forma. Además, hablamos de un equipo que tiene tres o cuatro futbolistas que son titulares indiscutibles en la absoluta con un nivel ya contrastado como Mudryk, Sudakov, Bondarenko o Trubin", explica Galán.

Sudakov, la estrella con permiso de Mudryk

Coincide con este análisis Andrew Todos, periodista deportivo ucraniano que está cubriendo en Rumanía la Eurocopa. "La diferencia entre Ucrania y otros equipos es que Ruslan Rotan ha llamado a los mejores jugadores menores de 23. Mientras, España, o incluso Francia -a la que los ucranianos eliminaron en cuartos-, podían ser mejores con algunos de los futbolistas que están en dinámica de las absolutas. Esta selección es un grupo hambriento y decidido. La mayoría no juega para equipos de las ligas punteras y entienden que es un gran escaparate para ellos", argumenta el fundador de Zorya Londonsk, medio de referencia del deporte en el país del este.

Curro, onubense de nacimiento que fue meta del Recreativo, Getafe y la cantera del Atlético, donde comenzó su carrera como entrenador de porteros, "la presencia de Mudryk ha disparado la confianza del grupo. Es un chico reservado, pero en el campo con espacios es un avión. Ante Francia mejoró los balones que le llegaban y su experiencia en Londres le está haciendo madurar". Pero el nombre propio del equipo en esta Eurocopa es Heorhiy Sudakov, el centrocampista del Shakhtar, que suma ya tres goles. "Sudakov es un jugador de una categoría mucho mayor. Es un fijo en la absoluta y un jugador que aunque afuera del campo es discreto, con el balón tiene mucha personalidad. Ha sido padre y eso se ha notado en su fútbol. Está más asentado", comenta Galán.

Para Todos, el nacido en el 'óblast' (región) de Lugansk, ocupada por los rusos, "es un centrocampista muy completo, que puede jugador como medio ofensivo o 'box-to-box'. Dicta el ritmo del juego, tiene gran visión y un alto coeficiente intelectual para entender el fútbol. Está, además, perfectamente coordinado con sus compañeros del Shakhtar. Existe una gran química con ellos, especialmente con Kryskiv, Bondarenko (mediocentros), pero también con Mudryk (Chelsea), quien no ha perdido los automatismos que tenía con ellos. Sudakov es un jugador muy sereno que juega bien bajo presión".

El muro Trubin, el capitán Bondarenko y el timón Brazhko

Otro de los bastiones es Anatoly Trubin, el gigante de 1,99 que resguarda la portería de Ucrania. Un jugador "con el que he convivido diariamente al ser su preparador en el Shakhtar. Le decía de broma que me veía más a mí que a su novia, lo cual es totalmente cierto. Trubin va a ser un 'top 3' mundial en la portería. Trabaja, trabaja y trabaja... Ha mejorado mucho con los pies, manda en el área y es uno de los pesos pesados del vestuario. El salto cualitativo que ha dado en la última temporada es enorme gracias a sus ganas de aprender. Y tiene una coordinación impropia en alguien de dos metros de altura".

Artem Bondarenko, el capitán de la selección, es otro de los jugadores que con los que Galán ha pasado el último año cruzando fronteras camino de Polonia o de Moldavia para alternar partidos de Champions y de la liga doméstica. "Artem también es un jugador reservado, pero de enorme calidad. Engaña porque es alto y, sin embargo, tiene mucha calidad. Me recuerda a... Le Tissier, aunque es zurdo. Tiene la cabeza fría y personalidad. Es otro al que todos escuchan en ese vestuario".

Andrew Todos pone el foco en otro de los hombres del centro del campo, Volodymyr Brazhko, jugador del Dinamo de Kiev que estuvo a préstamo en el Zorya Lugansk. "Es un centrocampista defensivo dinámico, preciso en las entradas y en los pases. Es capaz de pasar a la zaga como un tercer central si es necesario. Hábil en el corte y en la salida de balón. Todavía tiene trabajo por hacer para ser más consistente, pero tiene mucho potencial. Solo necesita un buen entrenador para dar ese salto", defiende el periodista deportivo ucraniano. Galán sufrió a Brazhko en la Liga Premier de Ucrania. "Su caso es llamativo. No entendimos cómo el Dinamo de Kiev lo cedía al Zorya Lugansk, pero le dejó ir y allí ha demostrado lo buen jugador que es. Conecta al equipo y ha dado un salto importante este año".

Del zaguero Talovyerov al delantero Sikan

Uno de los 'mayores' del grupo es el central Maksym Talovyerov (Slavia de Praga). "Muchos se sorprendieron de la no convocatoria de llya Zabarnyi para el Europeo. Sin embargo, el del Bournemouth no había jugado antes con la sub-21 y pasó directamente de los equipos juveniles a ser titular en la absoluta con 18 años. Pero Talovyerov está ejerciendo de líder de la defensa y del equipo. Aunque no es capitán -lo es Bondarenko- es clave en la motivación. Es muy elocuente y tiene mucha pasión: celebra cada entrada o despeje. El equipo le echó de menos ante España en fase de grupos. Los delanteros españoles van a sufrir para superarle", analiza Todos, de Zorya Londonsk.

Finalmente, en la aparte ofensiva, Curro Galán valora la figura del delantero Danylo Sikan (Shakhtar), "que está entrando en las segundas partes, para aportar cosas diferentes. Les da mucha presión arriba y más presencia. Provoca segundas jugadas y se mueve bien a la espalda de las defensas. Un delantero que les da más juego directo". De cara al partido de semifinales, el entrenador español de porteros espera "un partido diferente al de la fase de grupos (terminaron 2-2), porque en ese había mucha gente no habitual en los onces".

"Le toca el turno a tu España, Curro"

El entrenador español recalca que en Ucrania "sus jugadores se conocen de memoria y son muy competitivos. Saben mantener la cabeza fría y no se vienen abajo cuando el marcador se pone en contra. Creo que son un rival muy complicado, porque además pueden adaptarse a diferentes escenarios de juego. Les gusta tener la pelota y tienen gente con buen pie, pero tampoco tienen problema en replegarse y montar transiciones rápidas porque toman buenas decisiones y son muy dinámicos como se demostró ante Francia".

Más allá de lo deportivo, con Ucrania entra en juego lo emocional. "Durante los últimos 18 meses, desde la invasión rusa, vestir la camiseta de la selección nacional ha cobrado un nuevo significado. Todo el equipo está motivado por el patriotismo y la necesidad de transmitir emociones positivas a la gente que sufre la guerra en sus hogares y a muchos aficionados que están luchando en primera línea".

La rival de España tiene todo por ganar. Lo sabe bien Galán: "Encima juegan sin presión. Nosotros teníamos mucha para ganar la Liga Premier en Ucrania y cuando lo conseguimos, los jugadores se han quitado un peso de encima. Además, vienen de eliminar a Francia, y por lo que he hablado con ellos, están con la moral alta. Me dicen bromeando: 'Ahora le toca el turno a tu España, Curro'".