Tras la resolución de la Inspección del Trabajo a favor del sindicato de futbolistas, que indica que Randri García, entrenador del Alhama Murcia, tuvo un comportamiento inadecuado que afectó a la dignidad de las jugadoras de la plantilla, 'El Periódico' ha entrevistado a dos de sus víctimas: Erica Sastre y Andrea Carid.

En esta, Andrea Carid afirma que siente "miedo y ansiedad" cuando piensa en regresar al vestuario del Alhama Murcia tras sufrir vejaciones por parte del técnico del conjunto femenino. "Ha llamado a compañeras gordas, indiscriminadamente, todos los días. Era raro la semana que no hubiese un comentario acerca del físico o acerca de lo que comes. Hemos dejado de publicar cosas en Instagram porque te perseguía en redes sociales". La jugadora afirma que el entrenador intentaba controlarlas preguntándoles donde estaban, que hacían y con quién. Además, insistió en que García llegó a decir las siguientes palabras: "Por qué te comes eso… ¿Es que no ves que con lo gorda que estás no puedes permitirte comer eso?".

"Me obligaron a beberme cinco botellas de agua y me dijeron que hasta que no orinase no saldría del vestuario. Ahí sentada, no me dejaban levantarme, no me dejaban hacer nada", cuenta Erica Sastre, la otra jugadora que ha concedido la entrevista.

Sin duda, tres de las frases más terribles que recibió Erica por parte del entrenador fueron las siguientes: "Estás tan gorda que no puedes ni hacer el amor", "tienes entre las piernas una picha más grande que la suya" y "eres tan fea que no sé cómo las mujeres se fijan en ti."

Ahora, las dos jugadoras están de baja después de sufrir tratos vejatorios por Randri García.