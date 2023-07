El Paris Saint-Germain ha vuelto de las vacaciones para preparar la pretemporada 23/24. El club francés citó a gran parte de la plantilla, excepto los internacionales, para realizar las pruebas médicas. El próximo miércoles Luis Enrique se estrenará con el comienzo de los entrenamientos con el objetivo de reconquistar la Champions League.

La estrella del PSG que ha llegado a París después de sus vacaciones en Brasil es Neymar Jr, quien debe someterse a un plan para recuperarse de la lesión de tobillo que sufrió el pasado mes de febrero. Sin embargo, los resultados han creado un clima de dudas en los técnicos, ya que no ha mejorado y su regreso al terreno de juego es una incógnita.

Las lesiones han provocado que el brasileño se perdiese un gran número de partidos de la temporada 2022/23 y, con ello, su rendimiento. De hecho, el delantero disputó 29 encuentros entre todas las competiciones. Además, las cifras de goles y asistencias no son las que se esperan de una de las grandes estrellas del fútbol.

La historia repetitiva

La máxima expectación está en Kylian Mbappé, que se incorporará el próximo 17 de julio junto con los demás internacionales. Y es que el 'caso Mbappé' no ha acabado. En las últimas semanas se ha reanudado el juego del delantero francés acerca de su fichaje y parece que no terminará pronto.

Varios medios de Francia han informado que si el PSG no le da salida este verano, tendrán que dejarle marchar gratis en el verano de 2024, año en el que se le acaba el contrato. No obstante, la estrella francesa ha insistido en que no quiere renovar su contrato y ha reiterado que jugará la próxima temporada con el club.

Cabe recordar que este escenario ya se vivió el año pasado y el jugador firmó la renovación del contrato. Por su parte, el presidente del PSG, Al-Khelaïfi, ya dejó claro en una rueda de prensa que no va a permitir que salga gratis del club y, según el diario Le Parisien, el equipo le ha puesto un precio de venta de 200 millones de euros.

La relación entre el club parisino y Mbappé está pendiente de un hilo después de algunas declaraciones del futbolista publicadas en un periódico deportivo francés. El delantero afirmó que el PSG es "divisivo" y, sobre el Balón de Oro, destacó que jugar en el club "no ayuda mucho", algo que no cayó muy bien en la entidad ni en algunos de sus compañeros de vestuario. Por tanto, el futuro del futbolista aún está por ver para la próxima temporada.