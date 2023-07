El Barça no se ha gastado ni un euro y el Madrid ha soltado ya 128,5 millones. A primera vista se diría que el campeón no necesita una gran inversión para revalidar el título y que son los demás los que deben reforzarse si quieren quitarle la corona. Desde otro punto de vista, el panorama invitaría a decir que el que gasta menos es más sagaz y prudente que el manirroto. La realidad admite muchas lecturas, aunque parece indiscutible la pobreza transitoria del Barça y la permanente riqueza económica del Madrid.

El club de Florentino Pérez ha tomado la delantera en la carrera del desembolso en fichajes, acuciado por la necesidad de ganar –ni Liga ni Champions la pasada campaña– y no tanto por rejuvenecer la plantilla, sino por regenerar la ambición. Solo se ha ido un veterano, Karim Benzema, pero siguen Kroos y Modric. Se han marchado futbolistas que no sumaban (Hazard y Mariano) y uno desmotivado por ser suplente (Asensio), todos delanteros.

El grueso del gasto del Madrid se concentra en Jude Bellingham, de 20 años. La apuesta del creador de los galácticos: 103 millones por un centrocampista que se incrusta en una línea en la se apostó por Camavinga (31 millones más 9) y Tchouaméni (80 millones) pero los titulares siguen siendo Kroos y Modric más Valverde.

Futuro y presente

Arda Güler, el joven futbolista turco que pretendía el Barça, sí es una inversión de futuro en la delantera, mientras que Joselu es la del presente como recambio de la gran estrella que espera atraer de una vez Florentino Pérez, que es Kylian Mbappé. Brahim Díaz tendrá un sitio en la plantilla de Carlo Ancelotti, y parece difícil que lo tenga Antonio Blanco, el otro cedido que regresa. Fran García (cinco millones al Rayo) completa la momentánea lista de compras efectuadas.

La del Barça palidece al lado de la blanca: dos veteranos (Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez, ambos de 32 años), pero a coste cero. Titulares de rendimiento inmediato. El tercero también es mayor, Oriol Romeu (31) y tendrá el honor de estrenar el talonario de Joan Laporta. Cuando se lo entreguen.

Talonario retenido

Javier Tebas se lo retiene al Barça, vigilado de cerca por no tener los suficientes fondos para cubrir todos los gastos comprometidos, esto es, la masa salarial disparada. Mientras no se reduzca aún más, no podrá fichar. Ni a Romeu, con un coste máximo que puede alcanzar los 8 millones, ni mucho menos al brasileño Vitor Roque, virtualmente fichado pero no reconocido por el Barça.

La miseria del club azulgrana, el gran despilfarrador del planeta en manos de Josep Maria Bartomeu, llega al punto de pasearse por el mercado en busca de gangas y ofertas, regateando precios y plazos, sin encontrar tampoco alivio en el retorno de los cedidos. Nico, Dest y Abde podrían quedarse en función de las necesidades económico-deportivas, no por el convencimiento del entrenador ni por sus méritos, aunque Abde ha cuajado una formidable irrupción con Osasuna y la selección de Marruecos.

El Atlético ha aparecido por el mercado, se ha llevado lo que quería y ahora se ha instalado en la ventanilla de ventas. Solo ha pagado lo que debía por Griezmann (20) al Barça, que de poco le sirve; ha comprado barato por los defensas Javi Galán (5 millones) y el uruguayo Santi Mouriño (2,7), y ha reclutado gratis a Söyüncü (Leicester) y Azpilicueta (Chelsea).

Tiene multitud de cedidos esperando noticias de Diego Simeone. Una lista de futbolistas a la que el técnico hace ascos. Tal es el caso de Joao Félix, el fichaje más caro de la historia rojiblanca, con cero opciones de quedarse. Por las suyas lucharán Riquelme, Camello, Lino, Renan Lodi...