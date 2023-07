El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la sanción que obligaba la clausura inmediata del Coliseum Alfonso Pérez tras los incidentes que se registraron en el partido de ascenso que devolvió al Getafe a Primera y que jugaron contra el Tenerife. El alto tribunal estima el incidente de nulidad del club que había alegado que estaba personado en la causa y que no se le había dado traslado de los escritos instando al cierre para poder presentar alegaciones. Ahora, después de cerciorarse de que el club sí estaba personado, el Supremo ha dejado "sin efecto la sentencia" y ha dado al Getafe un plazo de 30 días para que presente escrito de oposición al de interposición del recurso de la Abogada del Estado.

Por lo tanto, el Getafe-Barça se podrá disputar con normalidad el próximo 13 de agosto, por lo que habrá público en el estadio, desentimando la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que obligaba a jugar a puerta cerrada.

La sentencia, que obligaba el cierre del estadio, recogía una serie de incidentes violentos y problemáticos. En las gradas se pudieron escuchar cánticos "de forma coral y coordinada" de "asesino, asesino" contra el jugador Sergio Mora y de "puta Getafe, puta Getafe". Además desde el fondo que ocupan los ultras del club madrileño se lanzaron botes de humo y "se iniciaron" preparativos para invadir el campo tras el pitido final.

Las consecuencias de la investigación

La RFEF, tras los incidentes ocasionados en el partido de vuelta de ascenso a Primera División entre el Getafe y el Tenerife, abrieron dos investigaciones distintas. La primera se cerró con dos sanciones económicas de 4000 y 3000 euros, es decir, un total de 7000 euros de multa y la segunda con la clausura de su estadio por partido, de la temporada 2018-2019.

Todo ello, se produjo en consecuencia de los dos incidentes acontecidos en el estadio de los azulones tras los graves insultos fuera de lugar de los aficionados visitantes y el lanzamiento de botes de humo en el minuto 95 desde la zona del Fondo Sur Bajo, donde se ubican los ultras locales.

Otros casos similares

Uno de los casos más cercanos de incidentes producidos en un estadio, es el caso del Valencia CF tras los insultos de un grupo de la grada de animación hacia Vinicius Junior en el partido liguero entre el club valencianista y el Real Madrid. La estrella brasileña fue víctima de cánticos racistas durante la derrota del club merengue ante el club de Mestalla. En este caso, los insultos y cánticos condenados provenían de la grada de ultras Mario Alberto Kempes, donde un grupo de aficionados gritaron: "Eres un mono...Vinícius eres un mono...eres un mono, Vinícius eres un mono". Durante el partido también se le llamó "mono" a Vinícius además de otros insultos como "puto negro, que eres un idiota", "Vinícius eres un puto mono" y sonidos emulando el "sonido de un mono".

La sanción al Valencia CF fue ejemplar: 45.000 euros de multa y el cierre de la grada Mario Alberto Kempes durante de cinco partidos. Además la RFEF anuló la sanción a Vinicus Junior tras recibir tarjeta roja en una tangana durante el partido. Esto se debe también por el error arbitral en las imágenes del VAR, dado que no se demostró con claridad lo que ocurrió realmente durante la tangana entre ambos equipos, lo que provocó el despido inmediato de Iglesias Villanueva.

No obstante, ha habido cierta controversia en cuanto a las sanciones en los diferentes casos con percances en los estadios. En el caso del Getafe, el Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la sanción que obligaba la clausura inmediata del Coliseum Alfonso Pérez tras los incidentes que se registraron en el partido de ascenso que devolvió al Getafe a Primera y que jugaron contra el Tenerife. Por otro lado, en el caso del Espanyol, tras la invasión de los ultras del club perico al Stage Front Stadium por la celebración del título de liga del Barcelona, el club catalán no recibió ninguna sanción para cerrar parte de la grada los últimos partidos ligeros en casa. Por ello, el Valencia CF no comprende por qué estos clubes han sido tratados de diferente manera a la pena recibida por el club de Mestalla, cerrando la grada de animación durante las últimas cinco jornadas de liga.

Comunicado oficial del Getafe FC

En el día de hoy, nos ha sido notificado Auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección cuarta del Tribunal Supremo, por la que se acuerda estimar el incidente de nulidad de actuaciones presentado por esta entidad al considerar que Getafe CF ha sufrido indefensión, pues razona el Tribunal Supremo que el Getafe CF se personó en tiempo y forma con fecha 21 de Abril de 2.020 y no se le ha tenido por personado ni dado traslado de las actuaciones por lo que no ha podido oponerse a las pretensiones de la Abogada del Estado.

El Alto Tribunal acuerda dejar sin efecto la Sentencia nº 881/2023, de 29 de junio y ordena reponer las actuaciones a fin de que pueda oponerse en tiempo y forma, continuando el procedimiento por sus cauces procesales.

Por esta razón y hasta que no se dicte en su momento nueva Sentencia que ponga fin al procedimiento en un sentido u otro, se podrá asistir a la celebración de los partidos que se disputen en el Coliseum.

En consecuencia, con lo expuesto, los abonados podrán asistir al primer partido del Campeonato Nacional de Liga contra el FC Barcelona y las entradas podrán adquirirse a partir del próximo lunes 31 de Julio de 2.023.