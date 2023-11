El problema del racismo en España viene de lejos. Vinícius no ha sido el primero que lo ha sufrido y si hay un jugador que sabe lo que es el tener que soportar ese tipo de insultos, ese es Carlos Kameni. Con más de 300 partidos en la máxima competición del fútbol español defendiendo camisetas como la del Espanyol o Málaga, el camerunés atendió a Relevo para hablar sobre el racismo, y no evitó ser preguntado por el tema del momento, además de añadir que "no se puede decir que España sea un país racista".

"No quiero faltar el respeto a nadie ni ser malentendido, porque por mucho que seamos hijos del mismo padre o madre, todos tenemos una forma distinta de reaccionar ante un mismo problema", comenzó el actual guardameta del Antequera de Primera Federación. "Yo no lo llevaría de la misma forma. Me siento muy querido donde he ido, incluso he vivido eso en algunos campos que ahora me aplauden. Devolver un grito o insulto es meterte en su juego, ponerse a su altura… Muchas veces el silencio es la mejor forma de contestar, y hay que mirar que el jugador tiene un estilo de juego que se puede interpretar como provocación", continuó Kameni.

"No es que tengas que cambiar tu forma de juego, pero tu actitud física o reacción, sí influye mucho en cómo luego las cosas luego van a más o menos. Por ejemplo, si el mismo aficionado del Valencia me grita y le contesto, insultándole, eso acaba de otra manera. Llevarle a un tono más tranquilo y educado creo que es la clave", añadió el africano sobre su estilo de juego más propicio a 'cabrear' a los aficionados rivales.

Al ser preguntado sobre si el brasileño debía actuar de otra forma para recibir menos insultos, Kameni contestó: "Si tuviese otra actitud yo creo que un poquito sí, por eso cuando hablas con la gente sobre Vinícius te dice que es provocador. Ahí ves que es más por su actitud que por otra cosa, porque hay muchos negros en la liga que no lo sufren cada fin de semana".

Su consejo a 'Vini'

Como un jugador que ha sufrido racismo en España en sus propias carnes, el experimentado guardameta comentó qué consejo le daría a Vinícius si fuese a pedirle consejo. "Muchas veces cuando hay un problema, el no pelearse no significa que no tengas la razón. El silencio resuelve muchas cosas. Te gritan y sigues a la tuya. He visto futbolistas como Iniesta que le daban una patada, se levantaba mirándote como diciéndote "¿qué te he hecho para merecer esto?". A la siguiente entrada no la vas a hacer de igual. Pero si se levanta y se pone así, es como que te dan más ganas de darle, aunque sepas que te has equivocado".

Sobre las sanciones y cómo se está actuando a día de hoy reconoció que está habiendo un pequeño cambio a mejor. "Lo dije hace mucho tiempo que había que pararlo y estoy contento de que ahora se estén tomando decisiones. No se ha mejorado la situación porque seguimos viviendo eso casi cada fin de semana, pero sí en la forma de atacar el problema, las sanciones están ahí. Antes decían que iban a investigar, pero nunca llegaban las acciones", concluyó.