Ancelotti: "El Valencia actuó de la mejor manera posible"

Con la mirada puesta en el partido de mañana entre el Valencia y el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para analizar la previa de un encuentro marcado por la vuelta de Vinícius a Mestalla.

Mensaje para la afición valencianista

"Que disfruten del fútbol. El conflicto que tengo es que quiero que acaben tristes el partido porque ha ganado el Real Madrid. Mañana van a disfrutar de un gran partido de fútbol"

Visita complicada

"Esta visita a Mestalla es muy importante. Nos acercamos al final de la temporada, cada punto cada partido es muy importante. Vamos a una ciudad que ha vivido ahora una tragedia y queremos hacer el mejor partido posible y creo que el Valencia piensa lo mismo".

¿Racismo en Valencia?

"Desde ese día el Valencia actuó de manera contundente. Creo que el club actuó de la mejor manera en este sentido".

La vuelta de Vinícius a Mestalla

"No me he planteado no convocar a Vinícius por lo que pasó el año pasado. No hay que olvidar lo del año pasado porque los actos racistas los tenemos que condenar. El Valencia lo hizo muy bien identificando a los racistas. El racismo es un delito".

El Valencia de Baraja

"El Valencia es un buen equipo y tiene jóvenes con mucho talento".

Vinicius mostrando dos dedos a Mestalla / JM López

La idea para Vinícius

"Mañana vamos a jugar a fútbol. Vinícius se ha preparado como siempre. Le gusta jugar a futbol. Solo he pensado en como crear problemas a un gran equipo como el Valencia".

Regresa Bellingham

"Bellingham está al 100%. Todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está a tope para jugar. Mañana va a jugar".

Real Madrid, mejor visitante de la liga

"Cada vez son más importantes los partidos según avanza la temporada. Al Madrid siempre le cuesta sumar en Mestalla ante un rival que lo está haciendo bien. Necesitamos nuestra mejor versión, el equipo se ha entrenado bien y tenemos ahora una plantilla mucho más completa".