Investigan por corrupción a Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Futbol

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell investiga una posible corrupción en la Federación Catalana de Fútbol (FCF), presuntamente cometida durante los procesos electorales del año pasado. En concreto hay una docena de investigados, entre ellos el presidente actual, Joan Soteras, así como directivos muy cercanos a él y otros cargos que participaron en la organización de los comicios.

Este martes, los Mossos d'Esquadra han registrado durante horas la sede de la Federación en Barcelona por orden judicial. Agentes de paisano han llegado a primera hora y han impedido la entrada de algunos trabajadores mientras han confiscado los teléfónos móviles de otros que estaban dentro para impedir su comunicación con el exterior.

Dentro de la sede, en la que estaba el presidente actual, Joan Soteras, así como miembros del gabinete jurídico, la policía ha estado buscando documentación relativa al proceso electoral. Además, se han llevado información que había dentro de los ordenadores y actas relacionadas con los comicios.

Fuentes judiciales han remarcado a este medio que la policía investiga un posible fraude en las elecciones realizadas el año pasado, en las que volvió a ser reelegido Joan Soteras como presidente. La actuación judicial parte de una denuncia ante los Mossos del aspirante Joan Josep Isern, quien ya ha llevado ante la Justicia a los actuales responsables de la Federación Catalana de Futbol.

El juzgado tiene una causa abierta, que está secreta, por los delitos de falsedad documental, falsedad en documento privado y administración desleal. También la Fiscalía de Sabadell está personada en el procedimiento por este presunto caso de corrupción que afectaría a directivos de la FCF

En febrero del año pasado, días antes de las elecciones, Isern denunció ante los Mossos que podría existir una posible irregularidad en el proceso electoral. Aseguraba que desde la Dirección General de la Federación Catalana de Futbol se había pedido a la Secretaría del Deporte la lista de los directivos de los 1.220 clubs federados. Para Isern esta petición podría romper la neutralidad electoral, ya que consideraba que beneficiaba a Soteras, y ser un delito de usurpación de funciones.

Proceso ante el TSJC

En abril del año pasado, Isern presentó una querella contra Soteras por injurias y calumnias. El 22 de mayo de 2022 se celebraron las elecciones a la FCF, pero las anuló el Tribunal Català de l'Esport (TCE), al constatar que los resultados estaban adulterados por la manipulación y falsificación de 175 votos.

La repetición fue el 13 de febrero de 2022 y ganó Soteras, pero Isern volvió a impugnar los comicios ante el TCE, por posibles irregularidades como falsificación de actas de delegación de voto. “No hay ni una sola acta falsificada, todas han pasado por un notario. Si lo hiciese yo podríamos decir que las he falsificado, pero no lo he hecho yo, lo ha hecho un notario”, llegó a decir Soteras. Este proceso judicial actualmente está en el Tribunal Superior de Justícia en Catalunya.

Nada más conocerse la impugnación, Soteras acusó a Isern de tener “intereses personales” y de crear este conflicto como “cortina de humo” para tapar sus problemas judiciales, ya que aseguró que está "investigado" en el caso Soule. Isern aseguró que es "testigo" en este procedimiento y no "investigado" y por eso se querelló contra Soteras por injurias y calumnias contra el presidente de la FCF.

Actas falsas

Sin embargo, varios clubs presentaron denuncias ante la policía catalana en varias comisarías catalanas por presuntas falsificaciones de actas notariales con el voto delegado. Presuntamente aparecería una firma que no correspondería con la persona que emitió el documento, según fuentes de la investigación. Los agentes de los Mossos han recopilado estas denuncias más la inicial de Isern por posible fraude electoral y la llevaron al juzgado de Sabadell que indaga las supuestas irregularidades en la Federación.

El 'choque' con la Generalitat

La posición de Joan Soteras continúa siendo muy delicada al frente de la FCF. El pasado verano, y tras el escándalo protagonizado por el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la celebración del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda cuando propinó un beso no consentido a Jenni Hermoso, la Generalitat llamó al orden a Soteras. El dirigente de la Federación Catalana de Futbol se había mostrado muy tibio con la actitud de Rubiales, admitiendo incluso las disculpas de Rubiales en plena crisis.

La Generalitat, entonces, llamó al orden a Soteras, a quien reunió con la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, para pedirle explicaciones. Posteriormente, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja llegó incluso a pedir la dimisión de Soteras, afirmando que no era la persona "adecuada" para ejercer el cargo por no habwer tenido "ni la contundencia ni las formas [en la censura a Rubiales], ni haber representado el sentir mayoritario de la sociedad. Incluso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó a Soteras una mayor contundencia contra Rubiales. Mientras tanto, el presidente de la Federación Catalana de Futbol siempre se mostró tranquilo al saber que el Govern no podía actuar en su contra al ser la suya una entidad privada.