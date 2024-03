¿Ser presidente del Celta? Me gustaría muchísimo

Denis Suárez presentó su fundación en Vigo, pero antes concedió una entrevista al diario Marca donde habló de su proyecto, del Celta, del Villarreal, de fútbol y de un sueño por cumplir.

La polémica de Denis con el Celta

Todo comienza cuando la agencia de representación Intermedia Sport Player hace posible el fichaje de Bryan Bugarín, un niño de 12 años de la cantera del Celta de Vigo, por el Real Madrid en el verano de 2021. Al presidente del conjunto vigués no le sentó nada bien esa operación; habló de que se había "subastado" un niño y prometió cortar sus relaciones con esa agencia.

Denis Suárez / EFE

La entidad se defendió en redes sociales emitiendo un comunicado y Denis Suárez, que también pertenecía a esa agencia, se posicionó de su lado reaccionando con unos emoticonos de aplausos. Debido a esto, la supuesta renovación del centrocampista con su club quedó paralizada.

¿Ser presidente del Celta?

Al ser preguntado por la posibilidad de ser el presidente de la entidad olívica, Denis confesó: "Me gustaría muchísimo, luego no sé lo que puede pasar en el futuro. Me quedan muchos años de carrera futbolística y veremos lo que pasa, pero me gustaría muchísimo".