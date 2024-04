Iñigo Martínez se baja del coche para encararse con un aficionado

Iñigo Martínez está volviendo a recuperar la titularidad en el centro de la zaga tras recuperarse plenamente de una lesión en el muslo que le dejó fuera de los terrenos de juego durante dos meses. El central vasco, que todavía no sabe si podrá seguir en el FC Barcelona la próxima temporada, mostró un estado de nervios impropios de un futbolista de élite y no dudó en bajarse del coche para amenazar a un joven que previamente le insultó.

El jugador culé identificó a un joven que le llamó reiteradamente tonto y bajó para encararse con él, que igualmente buscó en todo momento la confrontación acercándose igualmente a Iñigo Martínez. "Escúchame que eres tonto y es la última vez que me llamas tonto. La última vez que me insultas. ¿Me has oído o no? Y no vayas de chulo porque me cago en...". El vídeo se ha hecho viral en redes sociales ante la llamativa respuesta del internacional a las provocaciones previas de un grupo de jóvenes.

Vídeo de Iñigo Martínez encarándose con un aficionado