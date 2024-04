Aficionados del Valencia CF tienen que retirar la pancarta de 'Lim go home'

Los aficionados del Valencia CF han tenido que retirar una pancarta de 'Lim go home' en el estadio de Los Cármenes, a pesar de no tapar ningún cartel publicitario del estadio, antes de comenzar el partido frente al Granada. De hecho, no es el primer partido en el que los valencianistas tienen que deshacerse de las banderas, sino que en Vallecas ya vetaron esta acción .

El encuentro fue reemplazado como consecuencia del incendio de Campanar el pasado 22 de febrero y, a pesar de haberse situado un día entre semana, los de Valencia no se han querido perder un partido clave para el equipo. Y es que en caso de conseguir la victoria, se situaría séptimo en la clasificación, casi en puestos para entrar en la Europa League.

Cánticos de protesta

En el vídeo se observa a uno de los aficionados retirando la pancarta en contra del propietario del club, mientras los demás realizan cánticos de protesta ante esta demanda. A algunos de ellos se les puede ver aplaudiendo como forma de queja al no ser la primera vez que les sucede esto. El aficionado, por su parte, cumple con lo que le dicen y hace la bandera una 'bola' para lanzársela a otro de ellos y guardarla.