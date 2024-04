El Werder Bremen suspende a Naby Keïta

Naby Keïta, centrocampista del Werder Bremen, ha sido apartado de la plantilla hasta el final de la presente temporada. El futbolista no entrenará con el primer equipo ni formará parte del vestuario con el resto de sus compañeros, además de pagar una cuantiosa multa.

El guineano se negó a subirse al autobús con sus compañeros tras enterarse de que no iba a ser titular con su equipo en el partido ante el Bayer Leverkusen del pasado fin de semana. Keïta se marchó a casa sin formar parte de la expedición del Werder, una decisión que no sentó nada bien a su entrenador.

“Como club no toleraremos el comportamiento de Naby. Decepcionó a su equipo en un momento de dificultad en relación con nuestra reciente forma y disponibilidad del equipo y antepuso sus propios intereses a los del equipo. No podemos permitir eso. A estas alturas de la temporada, necesitamos que el equipo se mantenga unido. Por eso no nos queda otra alternativa”, explicó Clemens Fritz, director general del Werder Bremen.

El centrocampista africano, que ha hecho carrera en Salzburgo, Leipzig y Liverpool, firmó por el Werder Bremen el pasado verano con el cartel de gran fichaje. Sin embargo, solo ha disputado cinco encuentros desde su llegada y, debido a los problemas generados, se ha convertido en la decepción de la plantilla germana.