La temporada 23/24 ha empezado bien en lo deportivo para el Real Madrid, ya que lideran la clasificación de LaLiga por delante de un meritorio Girona y mantienen sus opciones en Champions. Su mercado de fichajes sigue más centrado en el futuro que en el presente más inmediato y por ello no se cubrieron todas las necesidades que tenía en verano. Y, lo que es peor, tampoco las de invierno.

La grave lesión de Courtois obligó a reclutar a Kepa, pero no se hizo lo propio con Militao. No era un problema de gran peso para un equipo con tantas opciones para la posición de central, pero la cosa es que después se rompió David Alaba. Sólo quedaban disponibles Rüdiger y Nacho, ya que el club había cedido a Rafa Marín al Alavés. Pasó el mes de enero sin refuerzos para la zaga en cualquier caso... y pasó lo que tenía que pasar. El central alemán se unió a la lista de bajas para un par de semanas y el capitán no pudo ser ni convocado contra el Girona por lo que podría no ser nada más que molestias. Carvajal y Tchouaméni tuvieron que reconvertirse en centrales de emergencia.

Ancelotti no confía en ninguno de los zagueros del Real Madrid Castilla que dirige Raúl, por lo que decidió que su hombre debía ser Jacobo Ramón Naveros, de categorías inferiores.

Jacobo Ramón, frente a Vinicius durante un entrenamiento del Real Madrid / Real Madrid

¿Quién es Jacobo Ramón Naveros?

Conocido como Jacobo Ramón, este zaguero de sólo 19 años es un fijo del Real Madrid Juvenil A de Arbeloa. En verano dio el salto desde el Juvenil B y ya ha disputado algunos encuentros con el Castilla en este mismo curso. Ancelotti le sigue de cerca.

El central madrileño supera los 190 centímetros, lo que le convierte en un filón por alto, ya que gana la inmensa mayoría de duelos aéreos. Maneja bien la pelota y destaca también tácticamente y al corte, ya que su gran zancada y velocidad impropia de un futbolista de su tamaño le lleva a ganar en carrera a muchos delanteros, incluso en balones al espacio. Todavía es muy joven y debe quemar etapas, además de seguir creciendo en el aspecto físico, ya que deberá ganar algo de músculo antes de dar el salto definitivo a la élite. En el club se tienen muchas esperanzas en el futuro del talentoso central, que tiene contrato hasta 2028.