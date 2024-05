El Chelsea piensa en el regreso de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel confirmó este fin de semana que el partido del pasado sábado fue el último como entrenador del Bayern de Múnich. El alemán llegó en la temporada 22/23 después de haberse proclamado como campeón de la Champions League en 2021 con el Chelsea.

De hecho, el técnico podría volver a la Premier League para reencontrarse con sus ex compañeros 'blues', quienes están interesados en su regreso, según informa el diario 'Sky Alemania'. Y es que Tuchel es recordado en Stamford Bridge por la Liga de Campeones, y por una salida del club en medio del cisma que generó el cese de Roman Abramovich y la llegada de Todd Boehly a las oficinas.

Desde Alemania han asegurado que el entrenador está de nuevo en la lista de candidatos del Chelsea, que piensa en no contar con Mauricio Pochettino para la siguiente temporada, tras haber quedado sextos en la tabla de la clasificación de la Premier League. No obstante, parece que los 'blues' tienen competencia del Manchester United en caso de que Erik Ten Hag no continue el curso que viene dirigiendo a los 'red devils'.