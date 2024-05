Vincent Kompany sustituirá a Thomas Tuchel el próximo curso

Thomas Tuchel anunció hace unos días su salida del Bayern de Múnich tras una temporada en la que ha conseguido un total de 72 puntos y la tercera posición en la Bundesliga, consiguiendo así la plaza para disputar la Champions League el año que viene. A pesar de la amplia lista de candidatos, finalmente será Vincent Kompany quien sustituirá al alemán en el banquillo.

El ex jugador del Manchester City dirigirá por primera vez a uno de los equipos más importantes a nivel europeo, ya que a lo largo de dos temporadas ha estado al mando del Burnley, que al final del curso 2022-23 consiguieron el ascenso de la Championship a la Premier, pero durante esta campaña no han logrado el nivel que esperaban obtener (5 victorias, 24 derrotas y 9 empates). Así pues, el Bayern abonará por su futuro entrenador 10,5 millones de euros al cuadro inglés, firmando un total de tres temporadas (hasta 2027).

El belga colgó las botas hace apenas cuatro años y, al salir del vestuario, dio el salto a los banquillos en su equipo, el Anderlecht, y, pese a tener mucha menos experiencia que sus contrarios, Max Eberl ha depositado toda su confianza en él para renovar el curso del conjunto alemán.

Sus declaraciones

Tras hacerse oficial su fichaje, Kompany habló de sus primeras impresiones, confesando que está "deseando que llegue el desafío del FC Bayern". Además, también recalcó que quiere empezar por lo más básico, "trabajar con los jugadores y formar un equipo", porque, según dijo, "cuando las bases estén colocadas, el éxito llegará".

Por su parte, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, también quiso expresar algunas palabras hacia el ex futbolista al que dirigió en sus primeros años con los 'Blues': "Tengo una buena opinión de su trabajo. Me gusta como persona, su personalidad, su conocimiento del juego, su trato con los medios… Me encantaría verlo en el Bayern", aseguró.