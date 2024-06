Alessio Lisci: "El fútbol no ha sido justo con el Mirandés esta temporada"

El entrenador del Mirandés Alessio Lisci ha señalado que "el fútbol no ha sido justo con el Mirandés" esta temporada en la que "es increíble que a un equipo le pasen tantas cosas".

"El gol de Gabri ha sido una liberación porque el fútbol no había sido justo con nosotros este año, merecemos más puntos de los que tenemos y con este gol se ha hecho justicia, no por el Amorebieta que ha hecho una gran segunda vuelta, sino porque solo habíamos estado una semana en descenso y fue al principio", apuntó.

El italiano ha puesto "un sobresaliente a sus jugadores" porque "lo que ha pasado este año a cualquier otro equipo le hubiera matado pero nosotros hemos sabido seguir adelante pese a los problemas" y ha agradecido el apoyo de los más de cinco mil mirandeses que se han acercado hoy a Anduva.

"El trabajo nunca miente y tarde y temprano las cosas salen", confesó el romano quien ha reconocido que "en muchas ocasiones en vez de la enhorabuena le daba las gracias al equipo".

A nivel personal, no ha querido hablar de su continuidad porque "es el día del Mirandés y no de Alessio" aunque ha señalado que "quien no sepa valorar esta temporada con lo que ha pasado es porque o no le caigo bien o no sabe mucho de fútbol".