Asaltan a Piccini en Ibiza: "Intentaron atropellar a mi mujer"

Uno de los jugadores extranjeros más queridos de los últimos años en el Valencia es sin duda Cristiano Piccini. El italiano llegó del Sporting de Portugal para reforzar el carril diestro, pero los problemas físicos que fue sufriendo, uno tras otro, fueron mermando su rendimiento, hasta salir definitivamente tras varias cesiones. En el corazón de los blanquinegros siempre quedará su famoso gol al Huesca en los últimos suspiros que puso la primera piedra para la remontada que experimentó el Valencia el año del Centenario, culminada con la clasificación para Champions y la Copa del Rey ante el Barça.

Un italiano que conectó muy pronto con la ciudad y la afición, y que ya conocía el país de su paso por el Betis. De hecho, es un habitual de Ibiza, donde precisamente ha sufrido un episodio traumático. El futbolista que ahora milita en la Sampdoria, donde se encuentran el también exvalencianista Facu González y cuyo entrenador es Andrea Pirlo, paseaba por una de las zonas más turísticas de la isla junto con su mujer y sus hijos, cuando le asaltaron entre dos ladrones. Como el propio futbolista aseguró en sus redes sociales, fue sorprendido por detrás por el agresor, que le arrebató su reloj y fue a llevárselo a su compañero que iba en moto. El transalpino, lejos de achantarse, fue tras el agresor para recuperar su pertenencia, lo que provocó que el asaltante que iba en la moto tratase de atropellarle, tanto a Piccini como a su mujer.

El mensaje de Piccini

"Hola a todos, os estoy escribiendo para prevenir y para que no os pase lo que me ha pasado hoy. Estaba paseando en Marina de Botafoch, Ibiza, delante del Gran Hotel, con mi mujer y mis dos hijos a las 15.15 de la tarde, fui asaltado por dos personas, dos italianos, por el acento, estoy bastante seguro que eran Napolitanos, me pillaron por la espalda y me robaron el reloj, yo reaccioné rápido y conseguí llegar al ladrón estaba saliendo sobre una moto que lo esperaba en el otro lado de la acera, la persona que conducía intentó atropellar a mi mujer y luego se vino a por mí intentando atropellarme, para que soltara a su "amigo". No conseguí recuperar mi reloj. Obviamente lo más importante es que mi familia y yo estamos bien. Lo que me jode es que esta isla, que para mí es mi casa, está llena de esta gentuza que sin empatía asaltan personas en cualquier circunstancia, con niños y familia de por el medio. Además de no haber recibido ninguna ayuda por las personas que en ese momento estaban ahí, observando lo que ocurría. Bueno si tenéis pensado venir a Ibiza, tened mucho cuidado con lo que lleváis. Por cómo está el tema aquí, podéis pasar por un momento muy desagradable".

"Pido disculpas a los napolitanos"

A pesar de los numerosos mensajes de solidaridad que recibió en las redes sociales, el futbolista fue "acusado" de señalar con el dedo a los napolitanos. De hecho, unas horas después de la historia, Piccini publicó una nueva historia en la que escribió: "Pido disculpas al pueblo napolitano por haber sacado a relucir el tema, no era mi intención agrupar a todos. Tengo muchos amigos napolitanos y es un pueblo que amo, lleno de gente buena y de gran corazón. Mi intención con las historias anteriores es sólo prevenir episodios de este tipo."