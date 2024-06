Mbappé no irá a los Juegos Olímpicos y se apunta a la gira del Real Madrid por Estados Unidos

Una de las pocas incógnitas antes del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ya se ha resuelto. Thierry Henry no ha convocado al delantero, cuyo fichaje por el es inminente, para los próximos Juegos Olímpicos. El seleccionador francés dio a conocer este lunes en París la prelista de 25 convocados y en ella no figura el capitán de la selección francesa.

"La persona con la que hablé del Real Madrid sobre los Juegos Olímpicos fue muy directa conmigo. No ha habido ni negociaciones. No hay discusión, vienes, preguntas y te vas", ha reconocido Henry, que ha reconocido que a la hora de confeccionar la lista ha tenido problemas para contar con grandes jugadores. "La última vez que recibí tantos rechazos estaba en el instituto", ha bromeado el ex del Barça, que tampoco podrá contar con otras estrellas que habían mostrado su predisposición a estar en la cita olímpica como Antoine Griezmann o Eduardo Camavinga.

Aunque la duda se había mantenido en el tiempo, con Emmanuel Macron, presidente de la República, y otros órganismo públicos presionando, se han acabado imponiendo los deseos del Real Madrid, que podrá contar con el jugador en la pretemporada y en la gira de agosto por Estados Unidos, como exigían en el club.

Reunión Macron-Florentino

Hasta tal punto llegaron los intentos de Francia que Macron se reunió hace un mes con Florentino Pérez en París para intentar convencerle de la participación de Kylian Mbappé en los Juegos. Los dos dirigentes se encontraron para celebrar un breve encuentro al margen del resto de invitados a una comida que se celebró en el Eliseo con motivo del 120º aniversario de la fundación de la FIFA. A solas y durante apenas cinco minutos, Macron no consiguió convencer Florentino, en el que fue el último intento antes de que Henry tuviera que darse por rendido.

Aún así, la presencia de la estrella francesa en los Juegos Olímpicos no está cien por cien descartada de forma oficial, ya que el seleccionador se ha guardado una bala, aunque sería necesario un giro de 360 grados que ahora mismo parece imposible: Henry solo ha llamado a dos futbolistas mayores de 23 años en la mencionada prelista, por lo que aún tiene la opción de llamar a otro.

"Acabamos de recibir el rechazo de dos jugadores de más de 23 años. Habrá tres jugadores de más de 23 años, pero por ahora no puedo decir más", ha confirmado Henry, que hasta el 3 de julio tendrá tiempo que otro fubolista senior irá a los Juegos. En esa fecha deberá comunicar en primera instancia la lista para después hacérselo saber al COI el 5 de julio