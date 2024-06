El fichaje de Mbappé retrata al madridismo: Así criticaban al francés cuando dijo 'NO'

El fichaje de Mbappé ha cerrado casi una década de despropósitos informativos con su llegada al Real Madrid. Un fichaje inminente que ha costado siete años y que ha retratado a muchos que ahora cantan glorias a la estrella francesa. Se debe recordar que aunque ahora es todo un camino de rosas por la 'revelación' que ha tenido Mbappé para dejar París y marcharse al Madrid, como si no fuera ya el mejor del mundo sin nececsidad de pisar el Santiago Bernabéu.

Muchos clamaron a los cuatro cielos cuando consideraron que Mbappé había estafado al madridismo, después de anunciar su continuidad en el PSG, pese a quedar libre. Dos años después todo es bucólico y aquí no ha pasado nada. Sin embargo se cargaron tintas, se llenaron periódicos, páginas web, tertulias radiofónicas y televisivas con críticas a Mbappé por rechazar al Madrid.

Mbappé saludando al Presidente de Francia, Macron / EFE

Por ejemplo uno de los madridistas más acérrimos, Eduardo Inda ha cambiado su parecer sorprendentemente con el paso del tiempo. El director de OK Diario, portal que cargó contra SUPER y el valencianismo en el primer capítulo del ‘Caso Vinícius’, escribía contra Mbappé en una opinión en La Razón en el verano de 2023 que titulaba: “Mbappé se vuelve a reír de nosotros” y con lindezas contra el nuevo fichaje del Real Madrid tales como: “Que el madridismo no se ilusione. Al final se llevará el gato al agua el que más "pastuki" ponga encima de la mesa, sea el PSG, el Real Madrid, el Liverpool o el United”

Inda iba más allá y en aquel momento en el que había que afear a Mbappé por haber renovado con el Paris Saint-Germain atacaba: “Lo único que ha conseguido hasta el momento Fayza Lamari es que su hijo sea una versión bis de Neymar, un deportista más preocupado en amasar dinero que en acumular títulos. Una tarea en la que siempre ha habido un común denominador: engañar al Real Madrid y emplearlo como señuelo para inflar su valor en Francia”

Por ejemplo en aquel verano de 2022 en el que Mbappé continuó en París, el diario MARCA iba con esta portada contra el francés con Al Khelaïfi y el jugador sosteniendo la camiseta del PSG tras la renovación: "Hace falta mucha clase para jugar en el Real Madrid"

Portada de Marca contra Mbappé en 2022 / SD

Solo una muestra más de que según como vengan dadas con un tema o con otros, ciertos sectores de la prensa madridista, acólitos de Florentino Pérez varían su forma de pensar o no. Como por ejemplo en el 'Caso Vinícius'... con Peter Federico no hubo racismo. Mbappé ya no tiene que perdonar a nadie. ¿Antes sí?