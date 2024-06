Nico Williams habla claro de su futuro ante el interés del Barça

Nico Williams es uno de los jugadores más codiciados del fútbol europeo actualmente. El joven extremo español lleva ya varias temporadas rindiendo a un nivel muy alto en el Athletic Club y esta última ha sido la de su explosión definitiva. Ocho goles y 17 asistencias no son números alcanzables por todos los jugadores de banda, y menos con apenas 21 años.

Desde el transcurso del curso anterior su nombre ha estado relacionado con grandes clubes europeos, aunque hay uno en concreto que ha sonado con mucha fuerza, el FC Barcelona, que desea su fichaje para la temporada 2024/25. El equipo del recién incorporado Hansi Flick necesita jugadores diferenciales en ataque, concretamente en la banda derecha, y Nico se amolda a la perfección a lo que al conjunto azulgrana le urge. Además, la fantástica relación del pequeño de los Williams con los futbolistas azulgranas con los que comparte Selección, Lamine Yamal, Pedri o Fermín, ha hecho que los cantos de sirena sobre su marcha al Camp Nou suenen con más fuerza.

Desde Alemania y a punto de comenzar la Eurocopa, Nico Williams ha hablado sobre su futuro y sus palabras parece que cierran de momento su marcha del Athletic Club. "Estoy muy contento en el Athletic, es el club que me ha dado todo, el que ha apostado por mí al cien por cien. Estoy muy feliz en Bilbao y es todo lo que tengo que decir". Tampoco descartó su marcha, aunque lo que sí tiene claro es que no quiere distracciones mientras dure la Eurocopa: "tengo que estar centrado en una cosa, no me gustan cosas que no tienen relevancia en ese momento, le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa, estoy centrado al cien por cien".