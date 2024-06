Brasil hace que Couto se quite el pelo rosa para después defender "el derecho a la autoexpresión y orientación sexual"

Lío en la convocatoria de Brasil antes del inicio de la Copa América, pero esta vez no tiene nada que ver con lo deportivo. Se trata de la apariencia física de uno de sus jugadores, en este caso de Yan Couto, lateral derecho del Girona cedido por el Manchester City.

El jugador, además de por su característico estilo de juego vistoso y ofensivo, resalta sobre el verde por su color de pelo. Durante esta temporada el brasileño ha estado jugando la mayor parte del tiempo con el cabello color rosa, un color llamativo y poco común entre los futbolistas, y que reconoce que le da buena suerte.

No parece haber ningún problema sobre cómo debe cortarse el pelo o de qué color lo debe llevar cada jugador... por lo menos cuando juega en España. Y es que a su llegada a la concentración de la Selección Brasileña, la CBF, Confederación Brasileña de Fútbol, pidió al jugador que se quitase el pelo rosa, a lo que el jugador accedió.

Pero más allá de lo curioso que parece esta petición, más tarde la federación brasileña emitió un comunicado, lejos de retractarse, asegurando que "cada empleado o jugador debe tener autonomía sobre su propia apariencia, credo, orientación sexual y expresión de género", así como su compromiso con "la libertad, la pluralidad y el derecho a la autoexpresión".

Yan Couto celebra el 0-2 del Girona que anotó tras un excelente contragolpe sobre el Elche en el Martínez Valero. / EFE

'Recomendaciones' de la Federación Brasieña

A la hora de mantener un aspecto formal, la CBF ha trasladado a sus jugadores y empleados una serie de recomendaciones, no solo en su vestimenta, sino también en su ocio o hábitos.

"Evitar pendientes llamativos", "no utilizar colores extravagantes", "evitar llegar al estadio con auriculares", estos son algunas de las peticiones de Brasil a sus jugadores, además de otras más comunes quizás entre otras selecciones como puede ser respetar los horarios, "no comer nada fuera del plan nutricional" o "no estar con el teléfono durante las comidas", una práctica con la que se busca que los jugadores hagan grupo durante un periodo de torneo corto.

Según justifican en su comunicado, en la CBF apoyan "la libre construcción de la personalidad" de cada individuo. "Desde el inicio de la actual administración, la CBF ha dado prioridad a la lucha contra el racismo y cualquier tipo de prejuicio en el fútbol" y "siempre está abierta a nuevas iniciativas para hacer del fútbol brasileño un lugar más inclusivo", añade.