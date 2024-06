Mason Greenwood, el gran objetivo del mercado de fichajes

El mes de junio avanza y el mercado de fichajes está sufriendo sus primeros movimientos importantes. Nombres propios no faltan y muchos de ellos podrían tener un nuevo destno antes de que comience la próxima temporada. Entre los que involucran a LaLiga EA Sports, el de Mason Greenwood es uno de los culebrones más sonados y parece estar destinado a dar que hablar durante varias semanas más.

El futbolista inglés, renacido futbolísticamente en el Getafe de Bordalás tras verse envuelto en una grave polémica cuando vestía los colores del Manchester United, es uno de los grandes deseos de este verano. En el fútbol español ha ofrecido una gran versión con 10 goles y seis asistencias en toda la temporada a pesar de militar en un conjunto que no destaca precisamente por su fútbol ofensivo. Todavía propiedad del United, el Getafe, equipo en el que está cedido, sabe que es casi imposible retenerlo y no tiene más remedio que despedirse de él. A Greenwood pretendientes no le faltan y en las últimas semanas se ha forjado una importante lista de equipos que se han interesado en sus servicios.

En primer lugar, al cuadro azulón no hay que descartarlo. Aunque lo tiene muy difícil, si el United no alcanza un acuerdo de venta con ningún otro club con más potencial económico, el Getafe, que no puede hacer frente a las cifras que requiere el traspaso de ese futbolista, volverá a pedir su cesión. Al acecho está otro equipo de la ciudad, el Atlético de Madrid, según apunta el diario 'MARCA'.

Mason Greenwood ha recibido el rechazo del mundo del fútbol / SD

Más pretendientes para Mason Greenwood

Madrid no es la única ciudad tras Greenwood. Según el mencionado medio, la Juventus también ha preguntado por él para el nuevo proyecto de Thiago Motta. Y según 'Daily Mail', la Lazio es el último equipo en sumarse a la lista de pretendientes. El precio de salida es una incógnita, pero lo que está claro es que el United no va a dejar escapar fácilmente a un futbolista de todavía 22 años que ha demostrado un talento sobre el terreno de juego mayúsculo.