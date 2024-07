Morata muy cerca del fútbol arabe

Álvaro Morata podría poner rumbo dirección a Arabia. Según ha informado el medio "Relevo", el Al-Qadish de Míchel y Nacho, está cerca de firmar al delantero por alrededor de 50 millones de euros por toda la operación, la mayor parte en salario para el jugador. El club tasa al canterano del Madrid en 15 millones, la cláusula de rescisión, aunque podría salir por menos.

Alvaro Morata celebra un gol con el Atlético de Madrid. / EUROPA PRESS

El delantero madrileño que actualmente se encuentra concentrado con la selección española para la Eurocopa, está terminando la temporada con 21 goles y 5 asistencias en 48 partidos con el Atlético de Madrid. Y, con un gol de momento en la Eurocopa ante Croacia.

Las conversaciones entre ambos clubes se están produciendo después de que el futbolista diera luz verde a la operación. El Al-Qadish quiere armar un equipo competitivo después de ascender a la Superliga.

El propio Morata ya dejó caer antes de la Eurocopa una posible salida del conjunto rojiblanco. "Imagino que lo que sale en prensa es lo que están hablando ellos, así de claro. Yo no he hablado con nadie, pero si veo que el Atleti quiere fichar ocho delanteros, pues me imagino que no soy la prioridad del club. Así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 años en octubre, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar. Este año podría haber sido muy diferente para mí a nivel personal, pero creo que no he hecho la temporada que dentro del club y muchos aficionados se piensan".

El Atlético ya tenía prevista la venta del delantero, para poder liberar masa salarial y para hacer un hueco al jugador que le sustituya. La salida se uniría a las de Söyüncü, Mario Hermoso, Depay y Savic.