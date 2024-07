Estos son los mejores jugadores que no tienen contrato

El mercado de fichajes ya está aquí, y no todos los clubes disponen de una economía boyante para albergar muchos fichajes. Actualmente, hay una gran cantidad de talento de primer nivel que no tienen contrato con ningún club. En este mercado, son varias las estrellas mundiales que no han firmado por ningún equipo. Por esta razón, traemos dos listas de futbolistas con los valores de 'Transfermarkt' que en el inicio del mercado de fichajes se encuentran sin club.

Mejores jugadores que están libres

Adrien Rabiot (29 años,titular en la selección francesa y con grandes picos de rendimiento en la Juventus, valor de 35 millones de euros ).

Guido Rodríguez (30 años, pivote defensivo con un gran paso en LaLiga valor de 20 millones de euros ).

Rapaël Varane (31 años, leyenda del Real Madrid con un palmarés excelso, valor de 20 millones de euros ).

Wilfred Ndidid (27 años, buenos años en el Leicester en la Premier League, valor de 16 millones de euros ).

Kalechi Iheanacho (27 años, fue una de las grandes promesas en el Manchester City, valor de 12 millones de Euros ).

Anthony Martial (28 años, una de las grandes promesas del Mónaco, el Mancheter United llegó a pagar 60 millones, valor de 10 millones de euros ).

Memphis Depay (30 años, excelso rendimiento en el Olympique de Lyon, valor de 10 millones de euros ).

André Gomes (30 años, con el Valencia demostró un gran nivel que nunca ha vuelto a relucir, valor de 10 millones ).

Nicolas Pepé (29 años, una de las grandes apuestas de Emery en el Arsenal, valor de 8,50 millones )

Luka Modric (38 años, leyenda del mundo del fútbol, valor de 6 millones de euros ).

Mats Hummels (35 años, central titular en la última final de la Champions League con el Borussia de Dortmund, valor de 5 millones ).

Marco Reus (35 años, una de las máximas leyendas del Borussia de Dortmund, valor de 5 millones de euros).

Jugadores españoles que se encuentran sin equipo

Mario Hermoso (29 años, buenos picos de rendimiento en el Atlético de Madrid, valor de 25 millones de euros ).

Álex Berenguer (29 años, última temporada con el Athletic Club de Bilbao, valor de 12 millones de euros ).

Sergi Cardona (24 años, excelente campaña con el UD Las Palmas, valor de 6 millones de euros ).

David De Gea (33 años, se marchó el verano pasado del Manchester United, lleva un año sin jugar, valor de 5 millones de euros).

Iker Muniain (31 años, leyenda absoluta del Athletic Club de Bilbao, valor de 5 millones de euros ).

Lucas Váquez (33 años, palmarés triunfal con el Real Madrid, valor de 4 millones de euros ).

Sergio Ramos (38 años, una de las mayores leyendas de España y Real Madrid, valor de 2,50 millones de euros ).

(38 años, una de las mayores leyendas de España y Real Madrid, ). Sergi Roberto (32 años, una pieza de rotación en la última década del FC Barcelona, valor de 2,50 millones de euros).