El Atlético de Madrid empieza a mover ficha

El Atlético de Madrid y Simeone van a tener un mercado de fichajes bastante movido. Según informa el periodista Fabrizio Romano, el club madrileño estaría interesado en dos fichajes, Connor Gallagher, centrocampista inglés y el portero argentino, Walter Benítez.

Las negociaciones con el arquero argentino estarían más adelantadas por el momento, el conjunto madrileño habría ofrecido un contrato bastante largo. En el caso del jugador del Chelsea, el Atlético habría empezado a hacer contactos por el inglés. Un fichaje que se presupuesta bastante complicado y costoso.

Connor Gallagher

Connor Gallagher (06/02/2000, Epsom, Inglaterra) es un centrocampista que juega en el Chelsea Club de Fútbol. Canterano 'blue' que demostró un gran nivel en el Crystal Palace en la temporada 2021-2022, con ocho goles y cinco asistencias en 39 partidos.

Después de dos temporadas en el club londinense, no ha vuelto a demostrar el nivel que saco a relucir con el Palace. En 95 partidos con el conjunto que lo vio nacer, ha marcado 10 goles y ha repartido 10 asistencias.

Walter Benítez

Walter Daniel Benítez (19/01/1993, General San Martín, Argentina) es un portero que juega en el PSV Eindhoven de Holanda. El arquero argentino llegó al Niza en 2016 procedente de Quilmes. Después de seis temporadas en el conjunto francés, el PSV lo fichó gratis en el año 2022.

En el Niza jugó 188 partidos, en los que consiguió dejar la portería a cero en 55 ocasiones. Después de sus grandes actuaciones la selección francesa intentó nacionalizarle. "Como no jugué en la Selección Argentina, existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar para mi país": dijo el arquero en aquel momento.