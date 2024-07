Thiago Alcántara cuelga las botas

Thiago Alcántara anuncia a través de sus redes sociales su retiro del mundo del fútbol. Una información que había adelantado durante el día de ayer Fabrizio Romano. "Siempre estaré dispuesto a devolver lo que me han dado y agradezco el tiempo que lo he disfrutado. Gracias fútbol. Y a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino. Nos vemos pronto", ha dicho el jugador.

Inicios en el mundo del fútbol

Thiago Alcántara (San Pietro Vernotico, Italia; 1991) hijo de Mazhino, exjugador de fútbol que milito en clubes como Valencia o Celta de Vigo. Alcántara tuvo que vivir entre Italia, Brasil (país natal de su padre) y finalmente en España. El centrocampista empezó a jugar en el Ureca de Vigo y de allí fue observado por grandes equipos. Sin embargo, el Barcelona se adelantó y en el año 2005 lo incorporó a sus categorías inferiores.

Con el primer equipo debutaría a las órdenes de Pep Guardiola, en un partido contra el Mallorca el día 17 de mayo de 2009, con tan solo 18 años. Durante la temporada 2010-2011 empezó a tomar mucho más protagonismo dentro del FC Barcelona. Y, a partir de la temporada 2011-2012 contó con ficha del primer equipo.

Finalmente, y después de nueve temporadas en el club azulgrana, en el verano de 2013 decidió marcharse al Bayern de Múnich. Con el Barça se hizo con dos Ligas, dos Supercopas de España, una Copa del Rey Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Bayern de Múnich

El 16 de enero de 2013 el Bayern de Múnich anunció que Pep Guardiola sería el nuevo entrenador del club para la próxima temporada. El catalán no fue solo a Múnich, sino que decidió llevarse en la maleta a Thiago. El centrocampista llegó a Alemania por 25 millones de euros.

El paso de Alcántara por el conjunto muniqués no pudo ser mejor, en siete temporadas disputó 235 partidos, en los que consiguió marcar 31 goles y repartir 36 asistencias. Además de llenar las vitrinas con siete Bundesligas, tres Copas de Alemania, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y tres Supercopas de Alemania.

Liverpool

Después de su paso por Alemania, Thiago decidió hacer las maletas con rumbo a Liverpool. El conjunto inglés pago 20 millones de euros. La etapa en Inglaterra no fue la mejor debido al calvario físico. En las cuatro temporadas solamente ha podido disputar 98 partidos, y en la última solamente ha jugado un partido a causa de una lesión.

Thiago Alcántara, en su reaparición con el Liverpool en Nápoles. / AFP7

Un hombre que enamoró al mundo del fútbol por su magnífico pie derecho, que las lesiones impidieron que mostrara un mejor nivel. Se retira el jugador llamado a remplazar a Xavi e Iniesta en el Barcelona. Un adiós que no un hasta luego, porque todavía cabe la posibilidad de que Thiago recale como entrenador dentro de unos años.