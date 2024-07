Scaloni: "Me gustaría que alguna Selección europea pudiera ser invitada a la Copa América algún día para que viera lo que es jugar una Copa aquí"

Las semifinales de la Copa América ya están aquí. Durante la madrugada del miércoles, Argentina se enfrentará a Canadá por un hueco en la gran final del torneo. El seleccionador de Argentina, Scaloni, durante la rueda de prensa previa al partido fue preguntado por el debate de qué competición es mejor, la Eurocopa o la Copa América.

Lionel Scaloni, exjugador del Mallorca respondió: "No creo que sea más difícil una Copa que otra. A las semis de la Euro, han llegado Selecciones importantes, pero que nosotros ganamos en el Mundial pesado. Eso no quiere decir que nosotros pudiéramos ir a la Eurocopa y ganarla... o quizá sí. Es decir, creo que el nivel es muy parejo. Eso sí, me gustaría que alguna Selección europea pudiera ser invitada a la Copa América algún día para que viera lo que es jugar una Copa aquí, y viceversa, nosotros allí, aunque eso ya sería un Mundial... Al final, la dificultad es la misma en un torneo u otro. No creo que haya mucha diferencia".

Selección española

Además, el entrenador tuvo tiempo de hablar de la selección española: "Yo, personalmente, estoy muy contento con lo que está haciendo mi Míster en España (Luis de la Fuente fue profesor de Scaloni en el curso de entrenadores) y esperemos que le vaya bien. Creo que en Argentina todos, o la gran mayoría, van con España".

Lionel Scaloni acaricia la Copa del Mundo tras conquistar el título en Qatar. / EFE

CONCACAF

El entrenador no solo habló de Europa, también fue preguntado por el nivel de las selecciones de la CONCACAF: "No sé quién dice que hay mucha diferencia con nosotros, no la veo. México ha estado a nada de pasar, a solo un gol y ha tenido un buen nivel y me parece que son selecciones de nivel y no menos importante que las de Sudamérica. A veces por matices te quedas fuera, pero creo que el nivel es bueno".