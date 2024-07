La vuelta de James Rodríguez

El renacer de James Rodríguez. El colombiano ha conseguido volver a su mejor momento en esta Copa América, siendo la gran revelación del torneo. Con 33 años y después de varias temporadas desaparecido ha conseguido salir del ostracismo. El exjugador del Real Madrid ha llevado en voladas a la selección colombiana hasta la final con un gol y cinco asistencias durante toda la competición, unos datos demoledores, teniendo en cuenta que no jugaba un torneo de selecciones desde la Copa América de 2019.

James Rodríguez con Colombia / EFE

Mundial de Brasil

Todo el mundo conoce la historia de James Rodríguez, como después de ser el jugador revelación del Mundial 2014, con uno de los mejores goles en la historia de la competición, el Real Madrid pagó 60 millones de euros al Mónaco. En el conjunto blanco consiguió asentarse durante las primeras temporadas, pero con el paso de los años, la magia del cafetero acabó desapareciendo.

En el verano de 2020, el jugador abandonó la casa blanca dirección Inglaterra, donde se reencontró con Carlo Ancelotti en el Everton. Con el conjunto de Liverpool dejó seis goles y ocho asistencias, pero se marchó del club en el mismo momento que el técnico italiano. Después, puso rumbo al Al-Rayyan de Qatar.

Valencia Club de Fútbol

Después de salir por la puerta de atrás del Al-Rayyan, el centrocampista cafetero buscaba una nueva aventura en Europa. Los rumores empezaron a relacionar al jugador con el Valencia. James en ese momento no se escondió. En una entrevista concebida para El Chiringuito, Edu Aguirre le preguntó por la opción del club che. "El Valencia CF no estaría mal, pero yo no sé nada. Si es para ya, me iría caminando. Pero si me fuera caminando llegaría tarde, con el mercado cerrado (ríe)", contesto en ese momento.

Finalmente, el fichaje no pudo concretarse y el colombiano acabó volviendo a Europa, pero a Grecia, al Olympiakos de Míchel, en el que tampoco acabó de triunfar, ni siquiera termino la temporada. Desde el verano de 2023 está en Brasil en el São Paulo. Hasta el momento solo ha jugado 22 partidos oficiales.

Gracias al foco mediático de la Copa América, el cafetero está volviendo a ser noticia, incluso con una posible vuelta a España. Hace menos de un mes desde Brasil informaban que el Celta de Vigo se encontraba en negociaciones para que el jugador llegará este mismo verano.