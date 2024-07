El futuro de Álex Valle en el aire

Álex Valle acaba de volver a los entrenamientos con el FC Barcelona para realizar la pretemporada. Valle cuenta con el respaldo de Hansi Flick y Laporta, para hacerse un hueco en el primer equipo y acompañar a Alejandro Balde en el lateral izquierdo durante la próxima temporada. Pero, el contrato de Valle complica la continuidad y provoca que todavía no se pueda descartar una salida este mismo verano.

El jugador que estuvo cedido la campaña pasada en el Levante, tiene contrato hasta junio de 2025. Pero, el verdadero problema viene en su cláusula de rescisión. Si el Barcelona no inscribe al jugador en LaLiga antes del 1 de agosto, su cláusula será solamente de tres millones de euros, un precio muy vistoso.

En el caso de conseguirlo antes del próximo mes, la cláusula directamente pasaría a 30 millones, un precio que ayuda a la continuidad del jugador. A día de hoy el Barcelona no tiene la suficiente masa salarial para poder inscribir Valle. Una situación que le ocurre a otros jugadores de la plantilla, que tendrán que esperar a la salida de compañeros para poder ser registrados.

Temporada en el Levante UD

La temporada en el Ciutat de València no podría haber sido mejor para el lateral izquierdo, consiguiendo sumar 29 partidos (2.310') en la Liga Hypermotion. Una campaña que ha hecho que todo el mundo sepa quién es Álex Valle, un lateral con buen toque de balón, que con a penas 20 años ha demostrado ser muy fiable en defensa de cinco, por su gran capacidad de llegada al área rival. En cambio, en defensa de cuatro sufre un poco más, debido a las exigencias defensivas, pero, durante el tramo final de la temporada con el Levante consiguió adaptarse y ser uno de los mejores del conjunto levantino.

Pretemporada con el Barcelona

Antes de aterrizar en València, Valle tuvo tiempo de demostrar su nivel en la pretemporada con el primer equipo del Barcelona, estando a los órdenes de Xavi Hernández. "Fue una experiencia inexplicable. Te sientes en lo más alto. Sentarte en una mesa al lado de grandes estrellas, muchas de ellas consideradas ya como leyendas, fue impresionante. Aprendes muchísimo. Me siento un afortunado porque muy poca gente vive algo así", dijo el jugador catalán, el pasado mes de noviembre para Superdeporte.

Además, Valle tuvo tiempo de hablar de su permanencia en el club a petición de Xavi. "Fueron momentos complicados. Tuve mucha incertidumbre, no estaba al tanto de la situación. Sin embargo, no terminé de encontrarme a gusto del todo, por lo que no sabía si aceptar o salir cedido. Lo hablé todo tranquilamente con Xavi Hernández y me dijo lo que pensaba. Fue muy amable conmigo. Intercambiando opiniones creímos adecuado lo que terminó pasando".

El futuro es incierto, pero, todo hace parecer que el jugador renovará con el Barcelona y firmará un nuevo contrato en las próximas semanas, gracias al apoyo del equipo técnico y por la directiva.