Tebas: "El Barça podrá fichar a Nico Williams"

El culebrón Nico Williams solo acaba de empezar. Después de que en el día de ayer, Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, cargara en contra de la RFEF por el constante bombardeo de preguntas sobre su futuro sin control. La mañana de hoy, Javier Tebas en una entrevista con el diario Sport ha declarado que sí el Barcelona llega a la norma 1:1, podrá hacer el fichaje de Nico Williams.

Tebas, durante la entrevista con SPORT / D. BARBEITO

"Si llega a la norma 1:1, podrá hacerlo. Hay que pensar que con el esfuerzo del Barcelona en reducir en más de 200 millones su masa salarial y las palancas, perfectamente puede incorporar a un jugador como Nico Williams", dijo el presidente de LaLiga. Y, añadió, respecto a unas declaraciones que hizo en México: "Se me criticó mucho desde Barcelona cuando en su momento dije que el club lo tendría complicado para llegar a esa situación y poder fichar. Ahora digo que es el momento en el que más cerca está de llegar al 1:1. Con su reducción de masa salarial y de estructura de club, y con algún movimiento más, las opciones de alcanzar ese 1:1 y, por lo tanto, de contar con más libertad de actuación son mucho más altas".

Cláusula de rescisión

El presidente también habló de la cláusula de rescisión de Williams, y la taso en 85 millones de euros, cuando hasta el momento todos los medios habían estimado al jugador entre 55 y 60 millones. "Cuando compras por 85 millones, la amortización se divide por los años de contrato; si le firmas cinco, serían menos de 20 millones por año, más lo que le pagues al jugador", desgrano.

Pero, quiso aclarar que a día de hoy todavía no puede realizar la operación, debido a que no cumple con la norma. "Hay que recordar que tiene que cumplirse el escenario del 1:1. Hoy no la tiene, pero es cuando más cerca está de tenerlo. Si lo logra, puede fichar a Nico Williams o a otro jugador de esas características".