Saúl Ñíguez, nuevo fichaje del Sevilla

Nuevo capítulo en la trayectoria de Saúl. El futbolista será nuevo jugador del Sevilla FC en las próximas horas tras alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid. Según informa Alberto Fernández, el ilicitano tratará de recuperar la confianza y el nivel que había demostrado años atrás como colchonero. El centrocampista habría elegido al club hispalense desde hace semanas, siendo clave la relación entre Aarón Ñíguez, hermano del jugador, y Víctor Orta, quienes coincidieron en el Elche.

El futbolista habría rechazado otras propuestas priorizando reencontrarse con su nivel futbolístico. Saúl, recientemente renovado por el Atlético con una rebaja salarial, jugará cedido en el Sevilla ya que el club de la capital teme una posible revalorización y no aceptó su venta. El portal especializado Transfermarkt valora al jugador en 7,5 millones de euros, siendo su pico en 2018 donde alcanzó un valor de 90 millones. La temporada pasada disputó un total de 2.065 minutos en 49 partidos con el Atlético de Madrid.

Saúl celebrando un gol / Atlético de Madrid

Saúl ya sonó para el Valencia

El futbolista fue una de las opciones de mercado que tanteó el Valencia hace ya dos temporadas. Con el equipo en plena caída libre tras el Mundial de Catar, reforzar el centro del campo era una prioridad para el equipo, pero tras largas negociaciones, no se llevó a cabo. Miguel Ángel Corona explicaba su 'no fichaje' en el mercado invernal debido a su alta ficha. El conjunto valencianista, dirigido en aquel entonces por Gattuso, no reforzó al equipo en invierno y terminó salvándose de manera agónica en la última jornada con Rubén Baraja en el banquillo.