Problemas en el Athletic para enfrentarse al Valencia

Las malas noticias en el Athletic Club de Bilbao no se detienen. Primero fue la lesión de Unai Simón, que este mismo jueves tiene cita en el Hospital la Luz de Madrid para corregir una lesión en la muñeca derecha. La segunda, Agirrezabala está de baja después de sufrir hasta tres fracturas en las apófisis transversas derechas de L2,L3 y L4. El equipo llegará al inicio de LaLiga sin ningún portero, algo que beneficia al Valencia, ya que ambos equipos se enfrentan en la tercera jornada.

El daño de Unai Simón no ha impedido que juegue toda la pasada campaña y la Eurocopa. Sin embargo, si el portero finalmente se opera, la recuperación no será menos de 10 semanas después de la operación, es decir, llegaría para finales de septiembre. En el caso de Agirrezabala, el club no ha indicado el tiempo de baja, pero por el tipo de lesión todo hacer parecer que el arquero no llegará a las primeras jornadas de la temporada.

Valencia CF

El Athletic Club recibirá al Valencia en San Mames en la jornada tres del campeonato. La fecha de partido todavía está por determinar, pero está estipulado que sea el fin de semana del 28 de agosto. La más que probable ausencia de los dos porteros del conjunto vasco será un gran punto a favor para el Valencia.

Posibles opciones

La primera salida que tiene el Athletic es que Unai Simón no se opere y espere a que Agirrezabala se recupere. Otra salida sería dar minutos a los porteros de la cantera, ahora mismo el club tiene a disposición a Padilla y Gastesi dos guardametas sin experiencias en el fútbol profesional. La última opción sería salir al mercado de fichajes en busca de un portero fiable.

La lista de porteros vascos disponibles no es muy extensa: Kepa, que acaba de volver al Chelsea después de su cesión en el Madrid, Raúl Fernández, portero del Mirandés, Aitor Fernández, Remiro y Astralaga portero del Barcelona Athletic.