Saúl Ñíguez: "Es indispensable para mí saber que estoy donde me quieren, estoy ilusionado y nervioso como un niño que está a punto de debutar"

Junto a Víctor Orta, Saúl Ñíguez ha sido presentado con el Sevilla CF. El centrocampista llega al conjunto de nervión cedido por el Atlético de Madrid por una temporada, más otra más prorrogable. El ilicitano se ha mostrado emocionado; sin embargo, ha tenido tiempo de dejar algún que otro recado: "Es indispensable para mi saber que estoy donde me quieren, estoy ilusionado y nervioso como un niño que está a punto de debutar".

Saúl celebrando un gol / Atlético de Madrid

En primera instancia el jugador ha querido agradecer al Sevilla y a García Pimienta por la oportunidad: "Estoy muy contento, muy ilusionado y quería agradecer el cariño y la confianza que el presidente, el director deportivo y el míster han depositado en mí". "Lo que hemos hablado en estos dos días ha sido muy poquito, con las ganas que tenía de estar aquí, de ver a los compañeros, vine sabiendo que hasta hoy por la tarde no podía entrenar con los compañeros", añadió sobre el entrenador.

También, Saúl ha querido hablar de por qué eligió el Sevilla: "Venimos en situaciones similares, el Sevilla es un grande, pero estas dos últimas temporadas han sido bastante duras. Hay que competir, trabajar en el día a día y transmitir que este equipo pueda hacer sentir a los sevillistas lo que quieren ver en el campo". Así como de que puede ofrecerle el conjunto sevillano: "Como jugador sabéis lo que puedo aportar, intentando estar en la mejor situación para dar mi mejor fútbol, y a nivel personal estoy a disposición del club para lo que necesite. Y el Sevilla a mí me aporta ilusión, ganas, hambre y sobre todo confianza".

Terreno de juego

Finalmente, fue preguntado sobre sus preferencias en el terreno de juego. "Esa pregunta es más para García Pimienta, mi mejor posición siempre ha sido en el medio con llegada al área rival, pero estoy para ayudar, puedo cumplir en cualquier posición. De portero aún no he probado, pero tengo dos hermanos mayores que de pequeño me hacían ponerme de portero...", añadió.