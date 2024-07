Cavan Sullivan, un niño récord

El mundo del fútbol es cada vez más rápido para los jugadores. Cavan Sullivan debutó con el Philadelphia Union en la victoria 5-1 ante el New England. El adolescente jugó 5 minutos en la victoria de su equipo donde marcó, casualmente, su hermano con quien comparte equipo.

Este debut ha hecho que Sullivan rompa el récord que ostentaba Freddy Adu en 2004 con DC United siendo, Sullivan, 13 días más pequeño . Con 14 años y 293 días se corona como el deportista más joven en debutar en alguna de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos. "Creo que sería bonito tener mi primer récord, pero no me importa si lo bato o no. Cada uno está en su camino. No es realmente dónde empiezas, es dónde acabas" decía el joven estadounidense en la previa del partido.

La MLS es pionera en debuts de 'niños'

Los casos de Cavan Sullivan, 14 años y 293 días, y de Freddy Adu, 14 años y 306 días, no son los únicos casos de debuts prematuros en la Major League Soccer. En la liga estadounidense, al no haber restricciones de edad como en la mayoría de ligas, desde hace tiempo se ven a adolescentes debutar en primera división, entre ellos Alphonso Davies que debutó con 15 años y ocupa el 5 lugar en la lista de jóvenes debutantes.

Sullivan ya es propiedad del Manchester City

El joven jugador ya había sido un nombre escuchado en el fútbol europeo. El Manchester City de Pep Guardiola se hizo con los servicios del estadounidense en abril, pero no será hasta su mayoría de edad, en 2027, cuando llegue al Eihad Stadium.

El 'niño' récord ha sido felicitado en Twitter por Freddy Adu, quien antes de él fuera el jugador más joven en debutar en la MLS. Tras este logro, y pese a las expectativas, Adu nunca llegó a convertirse en una estrella del fútbol como se preveía tras su debut y su fichaje por el Benfica que pago 1,5 millones por él en 2007.