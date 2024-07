Dani Olmo ya no vale 60 millones

La Eurocopa que se ha marcado Dani Olmo es digna de recordar. Sus números con la selección española han aumentado su valor de mercado de manera exponencial, y eso que partía como el suplente de Pedri cuando desde el partido contra Croacia se veía que no era su mejor versión.

Querido por todos

Por ello, diversos clubes de Europa se han interesado por el mediapunta de Terrasa: Barça, Bayern, Manchester City... Y todos saben que hoy es su último día como jugador con una cláusula de 60 millones de euros, pero con contrato con el RB Leipzig hasta 2027. Esta situación contractual quiere decir que Dani Olmo y su agente deberán renegociar la cláusula de rescisión o incluso llegar a una renovación, todo es posible.

La incógnita de Olmo

Ahora a Dani Olmo le toca decidir qué hacer este verano ante su deseo de querer un proyecto "ambicioso" y "ganar" fuera del club alemán que terminó 4º en la temporada 23/24 de la Bundesliga y que arrancó la misma consagrándose campeón de la Supercopa alemana contra el Bayern de Múnich de Harry Kane.

"No sé si seguiré en Alemania, ya veremos. Yo quiero estar en un sitio donde se me valore y se me quiera y lo que quiero hacer es ganar. Hay varias opciones, ya veremos qué pasa".