Unai Simón se pierde lo que resta de año y el Athletic ya tiene nuevo portero

Problemón para el Athletic Club con Unai Simón. El guardameta de la selección española, importante en la consecución de la Eurocopa, ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar una lesión que arrastraba desde hace tiempo. El portero no podrá revalidar el premio al menos goleado de la temporada y tendrá que dejar su puesto, en principio, a Agirrezabala. En cualquier caso, éste también se perderá el inicio de curso por lesión, por lo que Valverde tendrá que reforzar la posición.

Ernesto Valverde tendrá la última palabra, pero tendrá toda la pretemporada para decidirse. Sin Unai Simón (ausente 4-5 meses) y Julen Agirrezabala disponibles (el segundo puede estar de baja dos meses), todo el protagonismo inicial se centrará en los guantes de los dos cachorros del Bilbao Athletic.

Oier Gastesi y Álex Padilla, ambos de 20 años, tendrán que ganarse el puesto para disputar las cuatro competiciones que tendrán por delante (LaLiga, Copa del Rey, Europa League y Supercopa de España). En cualquier caso, los de San Mamés están de suerte dada la no participación de México en los JJOO de París, ya que Álex Padilla es internacional con los aztecas en categoría sub-23 y hubiera conllevado otra baja en pretemporada.

Opciones de mercado para la portería del Athletic

De cara al estado de alarma que podría darse en caso de no funcionar el experimento con los canteranos, sólo quedaría la opción de acudir al mercado. Se trata de algo complejo al tratarse del Athletic y su particular filosofía.

Kepa Arrizabalaga y Florentino Pérez en la sala de trofeos del Bernabéu. / REAL MADRID

Es evidente que no tiene acceso a un portero de la calidad del internacional Álex Remiro, especialmente caro y que además no estaría dispuesto a luchar por Simón una vez se recuperara de la operación. Kepa es un nombre interesante, pero quizá no esté dispuesto a regresar como agente libre, ya que está esperando la decisión de Lunin respecto al Real Madrid para regresar al Santiago Bernabéu como suplente de Courtois. Otras opciones low cost podría encontrarlas en jugadores como Aitor Fernández, habitual suplente en Osasuna; Raúl Fernández (Mirandés) o el joven Ander Astralaga, que abandonó la cantera de Lezama para recalar en el Barça con 14 años.