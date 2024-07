Bryan Gil muy cerca de un proyecto Champions

El Girona continúa perfeccionando su plantilla de cara a su debut en Champions la próxima temporada. Los de Michel no podrán contar con Savinho, que ya ha sido anunciado como nuevo jugador del Manchester City, y todo hace parecer que tampoco lo hará con el 'pichichi' de la pasada campaña Artem Dovbyk. Con la salida de dos de sus hombres clave, la dirección deportiva de Montilivi trabaja en sus reemplazos y Bryan Gil es el mejor posicionado de cara a sustituir al extremo brasileño.

El futbolista no cuenta en los planes de Ange Postecoglou, al igual que otro español como Sergio Reguilón, y no ha sido convocado para la gira de pretemporada del Tottenham en Japón y Corea del Sur. El extremo no ha tenido apenas protagonismo en su etapa en Londres, saliendo cedido en dos ocasiones destino Valencia y Sevilla. Los 25 millones que desembolsaron los Spurs en 2021 no han sido para nada una inversión rentable en un futbolista que apenas ha disputado algo más de 400 minutos en Premier League en las últimas tres temporadas. En Girona, el joven extremo de 23 años buscará volver a tener ritmo competitivo en un club en el que contará con minutos.