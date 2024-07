Dragisa Gudelj anuncia su retirada del fútbol a sus 26 años por problemas cardiacos

Las despedidas nunca son fáciles, tu voluntad siempre es la de seguir luchando y avanzando, pero llega un momento que el cuerpo te habla y no te queda otra que hacerle caso, y más si se trata de un tema tan importante y serio como es la salud de tu corazón. Así lo ha tenido que vivir Adrisa Gudelj, que a sus 26 años y habiendo sufrido dos episodios cardiacos, el primero de una muerte súbita en marzo de 2023, ha decidido poner fin a su contrato con el Córdoba, y, por tanto, a su carrera deportiva.

El defensa serbio, que se ha enfrentado a la muerte cara a cara y ha luchado como un guerrero para seguir jugando al deporte que tanto ama, en los últimos meses ha estado insinuando en sus redes sociales la posibilidad de retirarse de forma definitiva. Su futuro era incierto, pero parecía seguir ligado al fútbol profesional, aunque la opción más coherente para su salud era la de no continuar y no correr un riesgo mayor que complicara más la situación.

Dragisa Gudelj, en el hospital tras sufrir un paro cardíaco / Instagram

Al borde de la muerte

El defensa nacido en Breda, sufrió un primer paro cardiaco el 25 de marzo de 2023, en un partido de Primera Federación ante el Racing de Ferrol. El jugador se desvaneció en pleno partido y las asistencias tuvieron que entrar rápidamente para auxiliarlo, e incluso tuvieron que reanimarle, desplazándolo de inmediato al hospital. Este susto replanteó al defensa la posibilidad de no volver a calzarse las botas y poner fin a su futura carrera deportiva. Tras la realización de las múltiples pruebas pertinentes, se procedió a instalarle un desfibrilador automático implantable, como al mediocentro danés Eriksen. Parecía poder seguir con normalidad, e incluso reafirmó en la temporada 2023-2024 su buen nivel y su titularidad en el equipo cordobés. Sin embargo, el 3 de diciembre retornaron los dichosos fantasmas del pasado cuando en un partido ante el Melilla, volvió a desplomarse. El DAI (Desfibrilador Automático Implantable) volvió a intervenir de extrema urgencia para volver a reactivar su corazón.

Desde ese momento su vida inevitablemente cambió para siempre. Este último susto alarmó al jugador, que tuvo que tomarse en período largo de reflexión y meditación entre seguir jugando al fútbol, el deporte que ama y le ha dado todo, o retirarse definitivamente como profesional y seguir anclado al fútbol pero alejado de los terrenos de juego. Ayer decidió tomar la decisión más complicada de su vida, pero contrariado de su verdadera voluntad, dejar el fútbol para siempre. "El día 25 de marzo perdí mi vida tres minutos y medio. Gracias a Dios volví a nacer y lo único que quería era volver a jugar al fútbol y enseñar a todos los aficionados que siempre tienes que tirar para adelante y no parar. Lo he dado todo de mí, pude ponerme la camiseta del Córdoba de nuevo y fue un sentimiento increíble para mí".

Su emotiva despedida del fútbol profesional

Tras tres temporadas, 4696 disputados en 55 partidos y un gol anotado con el Córdoba, su capitán se marcha del fútbol con la conciencia tranquila de haberse dejado la piel y haberse partido la cara por este escudo hasta el final. En el cómputo global entre todos los equipos en los que ha pasado, suma 155 partidos, 10 goles y 3 asistencias.

El jugador de 26 años y 1,86 metros de altura ha subido un emotivo y conmovedor vídeo de despedida en sus redes sociales, repasando toda su carrera deportiva, sus problemas cardiacos, ha reafirmado su amor por el Córdoba, ha agradecido todo el apoyo y el amor de los suyos y donde ha tomado la difícil decisión de dejar oficialmente el fútbol profesional. "Desde primer día que llegué me sentí en casa. Todo el club y la ciudad me cogió un cariño increíble y lo único que puede deciros a todos es gracias por estar ahí conmigo desde el primer día". "Siempre podré decir que fui capitán del Córdoba CF y que soy un cordobés más", añadió el jugador muy emocionado. "He hablado con mi familia y mis amigos, junto a los doctores, y hemos tomado la decisión de dejar de ser jugador profesional de fútbol", continuó.

Su valentía, profesionalidad y su gen luchador pervivirán hasta el final de los tiempos. La felicidad y la ilusión que le ha dado el fútbol es total, y aunque tengan que separar sus caminos, puede sentirse orgulloso de su carrera deportiva y haber vuelto a demostrar su coraje en la tan difícil decisión que ha tomado. Su voluntad siempre será la de seguir unido y cercano al fútbol, aunque tenga que ser fuera de los terrenos de juego.