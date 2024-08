El eterno debate del fútbol: Las ligas de filiales

El eterno debate en el fútbol español. ¿Hay que hacer una liga exclusiva para filiales?

Beneficios de la liga de filiales

La creación de un hipótetico campeonato sería un cambio más que significativo dentro del fútbol español y sería un movimiento que traería varios beneficios importantes. En primer lugar, permite que los equipos de segunda división y RFEF tengan acceso a jugadores jóvenes, 'talentosos', que pueden ayudar a mejorar sus prestaciones. Un aliciente para que mejore el espectáculo en las ligas inferiores, algo bueno para los aficionados como para la economía del fútbol.

Otro beneficio sería que ayudaría a que los equipos de primera división pudieran recaudar dinero por sus jugadores jóvenes, por el hecho que tienen una exposición más mediática de cara al exterior. Un aumento económico a los equipos de LaLiga sería ideal para que pudieran abarcar más fichajes en los mercados de traspasos.

En la Premier League son numerosos los jugadores que despuntan en la división inferior y acaban recalando en grandes equipos de Europa. Kamawala la pasada campaña estuvo en el filial del United y este mismo verano ha llegado al Villarreal por 10 millones de euros. Sin salirnos del lado rojo de Manchester tenemos los casos de Mainoo y Garnacho, que en solo dos temporadas se han afianzado en el esquema de Erick Ten Hag.

Alejandro Garnacho y Erik ten Hag, jugador y entrenador del Manchester United / Twitter

Finalmente, puede ayudar a los jugadores jóvenes a desarrollar su juego, ya que se enfrentarían a jugadores de su "mismo nivel" y así poder prepararse mejor para jugar en equipos de primera división.

Inglaterra e Italia

Actualmente entre las cinco grandes ligas europeas solamente Italia e Inglaterra cuentan con ligas de filiales. En el caso de Francia, los segundos equipos solamente pueden llegar a la National 2, que es la cuarta categoría detrás de Ligue 1, Ligue 2 y el Championnat National. Siendo el Olympique de Lyon el filial que más veces ha logrado ganar el torneo.

Alemania tiene un formato parecido, sin embargo, los filiales pueden llegar hasta la tercera división del país, 3. Liga, que se encuentra por detrás de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

¿Una opción real en España?

Aunque parezca increíble, en España, la alternativa de aislar a los filiales hace muchos años que se planteó sobre la mesa. En el año 2003 estuvo a punto de hacerse realidad. Roberto Olabe y Ricardo Resta propusieron crear este torneo a LaLiga, la Federación y los clubes de Primera y Segunda, con el principal objetivo de fomentar el talento español y no tanto de proteger a los clubes más humildes.

"Se retrasa mucho el debut y consolidación de los jóvenes. Es muy difícil llegar, salvo para los que apuntan a figuras. Hay más gasto en conseguir la categoría que inversión en la formación de futbolistas", dijeron en aquella época.

Sin embargo, aquella idea no acabó de llevarse a buen puerto debido a varias objeciones. Siempre se ha considerado que los jóvenes aprenden más enfrentándose a "tíos de cuarenta años" que contra jugadores de edades parecidas, "no acaban de curtirse", no habría la misma exigencia física en la segunda división.

"¿Por qué no pueden jugar nuestros equipos reserva en una competición oficial si tienen la suficiente calidad? Nuestros jóvenes tienen talento, pero no la experiencia para llegar al primer equipo. Por ello no pasan del banquillo. Está claro que el sistema de equipos reserva no funciona, hay que hacer algo al respecto para que no se desperdicie el talento de los chicos", aclaró Rafa Benítez mientras estaba entrenando en Liverpool.